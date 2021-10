Los artistas del trap argentino disputan los Grammys latinos

Hay una frase dentro del movimiento urbano argentino que genera polémica al ser pronunciada: “Somos el nuevo rock nacional”. Trueno, uno de los artistas más importantes del momento, incluso la canta en el tema Sangría, en el cual también está Wos. Y además le agregó un “te guste o no te guste”. Muchos creen que decir eso es una falta de respeto y otros todavía minimizan lo conseguido estos últimos años por quienes se incluyen en géneros como el trap, el rap o la cumbia 420. Sin embargo, lejos están los chicos y las chicas que componen este movimiento de querer insultar a las grandes figuras de la música argentina que componen el llamado “rock nacional”. A lo que suelen referirse con esa frase es a que el fenómeno que están generando se parece al que décadas atrás impulsaron Soda Stereo, Charly García, Los Piojos y todos los músicos y bandas que hoy son tildados de mitos. La comparación reside en cómo un grupo de artistas argentino que comparten escenarios y amistades logra romper las fronteras para llegar a Estados Unidos y Europa. Y si faltan pruebas para demostrar que las similitudes son varias, las nominaciones a los Latin Grammy 2021 suman un argumento más a su favor.

Todos sub 25. El próximo 18 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, se llevará a cabo la ceremonia que tendrá a Bizarrap, María Becerra, Nicki Nicole, Zoe Gotusso y Nathy Peluso como los representantes de Argentina más importantes. Aunque no es la primera vez que ocurre ya que en las últimas dos ediciones fueron Cazzu, Wos y Paulo Londra quienes se impusieron para competir por el galardón en representación del país, la cantidad de artistas en los Latin Grammy provenientes del movimiento urbano se destaca sobre el resto. El ejemplo más notorio es el de Bizarrap, el productor de 23 años nacido en Ramos Mejía que fue seleccionado para competir en cuatro ternas. Productor del Año, Mejor Nuevo Artista, Mejor Fusión / Interpretación Urbana y Mejor Canción de Rap / Hip hop son las categorías en las que participará e intentará ganar su primera estatuilla. Además, a Mejor Nuevo Artista, un premio muy preciado para los músicos que recién comienzan con su carrera, también están nominadas María Becerra y Zoe Gotusso. Para Becerra, quien nació en Quilmes y tiene apenas 21 años, es la primera experiencia en un premio internacional de esta magnitud. Y para Gotusso, de 24 años y oriunda de Córdoba, la experiencia es similar. Por otro lado, Nathy Peluso volvió a recibir buenas nominaciones gracias a su disco

Calambre. En esta ocasión, y como viene ocurriendo con todos los premios destinados a la música de este año, está nominada a Mejor Álbum de Música Alternativa por ese trabajo. Mientras que la rosarina Nicki Nicole obtuvo la nominación a Mejor Canción de Rock por Venganza junto a No Te Va Gustar. Por último, estos Latin Grammy 2021 también trajeron una sorpresa para Argentina. La banda cordobesa Rayos Láser competirá a Mejor Álbum de Pop/Rock por su disco El reflejo. Creado en Villa María en 2011, los miembros del grupo no sabían nada al respecto y mostraron su alegría al enterarse. “Todavía estamos cayendo. Estamos nominados y queremos agradecerles a todos”, señalaron.

Territorio copado. Que los artistas del movimiento urbano sean quienes más nominaciones tienen no es bueno ni malo. Solo una muestra del lugar que ganaron luego de varios años de realizar su música con escasos o nulos recursos. Sin embargo, no son los únicos argentinos que se presentarán en los Latin Grammy 2021. Junto a ellos también estarán cantantes como Andrés Calamaro, Vicentico y Diego Torres. Ellos también fueron nominados en distintas categorías y, si bien ya tienen experiencia en estas ceremonias, también festejaron la oportunidad de estar presentes allí. “Estoy muy agradecido y feliz. Ser tenido en cuenta, con lo que estos premios significan en la industria de la música, me honra”, aseguró sobre el ingreso de su disco Atlántico a pie en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Y agregó al respecto: “Si bien todos los trabajos son especiales, este, teniendo en cuenta el contexto en el cual vivimos, lo hace único”. De esta forma, todos estos artistas y bandas serán las encargadas de representar a Argentina durante la noche del 18 de noviembre. Si el movimiento urbano es el “nuevo rock nacional” o no, quedará en la opinión de quien analice esa frase. Por lo pronto, ellos encabezarán a la delegación nacional en los Latin Grammy 2021 y esperan demostrar, una vez más, que el fenómeno que construyeron llegó para quedarse.

Relanzan su sello y musicalizan a Suar

Esta semana, el sello discográfico Suena EH! llevó a cabo un relanzamiento junto a los artistas que conforman el colectivo. Con un evento presencial en la Usina del Arte, los jóvenes cantantes de trap, rap, pop y reggaetón demostraron todo el trabajo y esfuerzo que realizan a diario para dedicarse a la música. Actualmente, el sello tiene más de veinte artistas y dentro del espacio hay productores, filmmakers, diseñadores, músicos y artistas plásticos. El estudio de grabación se ubica en Villa La Cava y el objetivo es ser un lugar donde la música funcione como una herramienta de transformación social. Recientemente, el colectivo tuvo la posibilidad de musicalizar varios momentos de 1-5/18, la nueva novela de El Trece producida por Adrián Suar. En la tira, hay canciones de Lxs Gemelxs y Chris Deimon y, en el caso de Surdo, él aparece en una escena rapeando una de sus canciones.

“Para nosotros es muy importante. Somos soñadores que la vienen peleando desde abajo y que tienen muchas ganas de trabajar”, explicó Surdo a PERFIL.