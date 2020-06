Macri tiene reemplazo para Balcarce y Juliana lo presentó en sus redes

Durante las últimas semanas Juliana Awada comenzó a utilizar con más regularidad su cuenta de Instagram. Después de una larga ausencia en las redes durante el verano, la ex primera dama comenzó a subir imágenes de su cuarentena a su cuenta oficial. Algunas la mostraban junto a sus hijas en la huerta familiar o realizando tareas escolares, otras enseñando espacios de su casa y también de compras en un local del Barrio Chino.

En la foto más reciente, se la puede ver presentando a una nueva integrante de la familia. “Esta perra llegó a casa cuando empezó la cuarentena y nunca más se fue”, escribió Juliana junto a una imagen donde se la ve feliz con la nueva mascota. Además, aprovechó la ocasión para desear un “Feliz día del perro” y demostró, una vez más, que puede dedicarse al manejo de tendencias digitales.

No es la primera vez que la esposa de Mauricio Macri decide adoptar un perro ya que en 2015 estuvo involucrada en la incorporación de Balcarce, un can que rescataron de un refugio en Castelar y que se volvió famoso en las redes sociales. El ex presidente solía subir fotos con él y la familia y hasta se llegó a decir que era cábala dentro del partido. Incluso hay imágenes donde se lo ve sentado en el Sillón de Rivadavia y Jaime Durán Barba, asesor de Cambiemos durante el gobierno de Macri, dijo una vez que “era más importante que el Fondo Monetario Internacional”.

Por el momento, Juliana no mencionó el nombre de la perra ni otra información sobre el animal. En la imagen se la puede ver divirtiéndose junto a ella en los jardínes de Los Abrojos, la quinta de la familia Macri en Los Polvorines donde pasan la cuarentena. De todas formas no estarán mucho tiempo allí ya que actualmente se encuentran refaccionando y decorando una casa en Bajo Martínez donde se mudarán cuando finalicen las obras. Pero hasta que ese momento llegue, la familia continúan en la quinta con sus actividades diarias de manera virtual.

AJ/MC