Mauro Icardi, Wanda Nara y China Suárez: un reality amoroso y sin fin

Diciembre y enero no suelen ser meses donde se estrenen telenovelas nacionales. Pero Mauro Icardi, María Eugenia “China” Suárez y Wanda Nara pusieron quinta en su culebrón y estos días de escasas nuevas aportaron calor, caos y drama. Y con un posteo compartido en sus respectivas cuentas de Instagram hace hoy tres días, China y Mauro confirmaron que son pareja: “Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperás... Quién sabe..., son cosas del destino... Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer… Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas... Hoy, no necesito más señales... Sé que con vos, estoy donde debo estar”.

Triángulo. Este triángulo amoroso es un reality en vivo donde cada capítulo no habilita la palabra “fin”, sino “continuar..”. Y para deleite de los medios, Wanda, China y Mauro se encargan de los guiones, los decorados, el vestuario, los temas de cada capítulo. Por supuesto, este reality no está exento de personajes secundarios que aportan textura a la historia. Y, de paso, mucho “juicio ético” desde el centro del periodismo especializado en farándula. “Para mostrarte dónde está tu deseo basta prohibírtelo un poco”, escribe Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso, ese compendio de ideas acerca de cómo el amor también ocurre en el lenguaje.

Autodefensa. No se sabe a ciencia cierta cuándo arrancó el “amor prohibido” entre Icardi y China Suárez, solo la oficialización mencionada. Sí se sabe que el 17 de octubre de 2021 Wanda publicó en su Instagram: “Otra familia más que te cargás por zorra”. Desde que fue la tercera en discordia entre Pampita y Benjamín Vicuña, la fama de China en esos términos creció entre quienes desaprueban su accionar sentimental. Así recibió críticas, las toleró un tiempo, y luego hizo su descargo: “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, publicó en 2021. “Lo que sucedió es una situación que no comencé, no alenté y no provoqué”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Privado, nada. Ahí aparecen unos personajes fundamentales en esta trama: los medios. En esta historia en particular, concretamente Los ángeles de la mañana, fueron cobrando un rol protagónico. Yanina Latorre se posicionó como una suerte de vórtice por donde circula mucha de la información relativa a este triángulo amoroso. Hace unas semanas, en ese programa se filtró un audio de Wanda donde esclarecía una situación que se presentaba muy confusa: Icardi y Wanda estaban separados, pero él estaba desesperado por volver. Parte de esa intimidad había sido expuesta dando lugar a especulaciones por parte de los medios, pero también de usuarios de redes sociales. “Todo el mundo viste que dice: ‘Wanda se la agarró con la mina’, empezaba el audio. “Yo no me la agarré con la mina. Yo a él lo hice mierda. Lo obligué a que me firme en la división de bienes, que la hice al toque. Seguimos casados, no hicimos el divorcio, pero le hice la división de bienes (...) Me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse”, admitía ella.

China en la mira. El jueves último Yanina Latorre hizo una cobertura en sus redes señalando el comportamiento de la China Suárez. En cada “historia” ponía su lupa y su opinión en el rol de madre de la actriz.

El 2024 no fue un año fácil para China Suárez. Hace un par de meses se encontró con Franco Colapinto y la culparon por su performance en los circuitos más difíciles del mundo. Eso sirvió para desmitificar que son “mufa” tres poderosos argentinos que felicitaron a Colapinto en carreras no terminaron como se esperaba.

Más allá de eso, un punto de quiebre fuerte empezó con su foto desde la “casa de los sueños” de Wanda. “De él yo lo sabía, pero no me imaginé que una mujer con tres hijos se podía prestar a una cosa tan grave”, se descargó ella. “Y me da miedo porque mis hijas hoy están sentadas en la mesa con una mujer que se presta a eso. Yo como mamá, eso no lo haría”.

Llegados a este punto, las fronteras entre realidad, ficción, intimidad e imagen pública se vuelven difusas. Si esta historia fue orquestada por personas con ánimos de llamar la atención, sería una sospecha válida. Pero eso suena por demás descabellado. Wanda Nara es una figura con carisma, espontaneidad, y la potencia de su imagen la puso en un lugar serio, para que confíen en ella Telefé y Netflix. Su matrimonio con Icardi también surgió de “otra novela”: el Wandagate.

Sensatez. Las dudas sobre el fin del vínculo amoroso entre Wanda e Icardi se habían disipado incluso antes del posteo de China y el jugador, fue ella que blanqueó su relación con L-Gante, de quien hace unos días confirmó la ruptura. Antes de eso, Icardi se refirió al cantante con un texto criticable donde hizo referencia a su causa judicial, a su origen pobre, y le advirtió que Wanda lo había engañado con un futbolista afroamericano, colega suyo en Turquía. Para sorpresa de muchos, L’Gante fue sensato en todo momento y siempre se refirió a las disputas de Wanda e Icardi como temas que tienen que solucionar ellos solos.