Rahman Ali, hermano menor del legendario boxeador Muhammad Ali, falleció a los 82 años en Louisville, Kentucky. La noticia fue confirmada por el Muhammad Ali Center a través de un comunicado publicado en su sitio web, en el que indicaron que el deceso ocurrió el 1 de agosto. No se precisó la causa de la muerte. Rahaman era un asistente frecuente a los eventos del centro, donde saludaba a los fanáticos con entusiasmo y cercanía.

Nacido el 18 de julio de 1943 como Rudolph Arnett Clay, fue hijo de Cassius Marcellus Clay Sr. y Odessa Grady Clay. Tras convertirse al Islam, cambió su nombre a Rahman Ali. Siguió los pasos de su hermano y se convirtió en boxeador profesional entre 1964 y 1972. Durante su carrera ganó 14 peleas, perdió 3 y empató una. Finalmente, abandonó el ring para convertirse en uno de los hombres de esquina de Muhammad.

Los hermanos Muhammad y Rahman Ali.

A lo largo de los años, Rahman entrenó y viajó con su hermano alrededor del mundo. El Muhammad Ali Center lo describió como “un compañero de vida” del campeón mundial. También dejó su huella como autor: publicó su autobiografía That’s Muhammad Ali’s Brother! My Life on the Undercard en 2014, y coescribió My Brother, Muhammad Ali – The Definitive Biography, junto al columnista H. Ron Brashear.

Wanda McIntyre, directora del Jesus Movement en la iglesia King Solomon Missionary Baptist, dijo al Courier-Journal que Rahman fue hospitalizado el 19 de julio y luego trasladado a cuidados paliativos en el Norton Audubon. Ray Barker, allegado a la familia, agregó que los hermanos “pusieron alma y corazón en la comunidad de Louisville”. “Él era como un trueno silencioso: prefería mantenerse en segundo plano, pero siempre estaba dispuesto a ayudar y dar su nombre para alentar a los jóvenes”, destacó.

Sus últimos meses y una despedida emotiva

“Contar la historia de Muhammad sin mencionar a Rahman sería incompleto”, afirmó DeVone Holt, presidente del Muhammad Ali Center, al confirmar la muerte del hermano menor del legendario boxeador. El Centro señaló que fue una figura clave en la vida de Muhammad y lo acompañó durante toda su carrera, no solo como co-equiper sino también como confidente y compañero de ruta.

Aunque no se informó la causa de su muerte, se supo que Rahman había sido internado el y luego trasladado a cuidados paliativos. La noticia generó una ola de homenajes en Louisville y en el mundo del deporte. El alcalde Craig Greenberg escribió: “Ayer Louisville perdió a un gran hombre. Rahman Ali fue generoso, amable y reflexivo”.

En sus últimos años, Rahman mantuvo un bajo perfil, pero seguía participando en actividades del Ali Center y brindando su testimonio sobre la vida de su hermano. Desde el centro destacaron que su rol fue fundamental para mantener vivo el legado del campeón.

Hana, hija de Muhammad Ali, lo recordó con una foto y un mensaje emotivo: “Era una alma dulce y gentil, con una chispa en los ojos igual a la de mi padre”. Contó que ambos compartían un vínculo extraordinario, que Muhammad siempre lo protegía y que podía imaginarse a los dos “jugando como cuando eran niños”. “Lo que sea que estén haciendo allá arriba, sé que está lleno de alegría, risas y ese amor fraternal que ayudó a moldear a nuestra familia”, escribió.

