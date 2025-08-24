El actor neoyorquino Jerry Adler, recordado por su papel de Hesh Rabkin en la exitosa serie de 1999, Los Soprano, murió este sábado en Nueva York por causas naturales a los 96 años. Así lo confirmó su familia en la histórica funeraria judía Riverside Memorial Chapel, después de una extensa y destacada carrera como productor y director en grandes obras de Broadway, antes de dedicarse casi 30 años a la interpretación en cine y televisión.

Su carrera comenzó detrás de las cámaras, como responsable de escena de 53 obras, incluyendo la producción original de My Fair Lady, trabajando con figuras como Marlene Dietrich, Julie Andrews y Richard Burton, El violinista en el tejado y Retorno a casa. A fines de los años 80, tras la crisis del teatro, se mudó a California y comenzó a trabajar en televisión, admitiendo a The New York Times en 1992 que estaba "entrando en el ocaso de una carrera mediocre".

Aunque su camino cambió cuando Donna Isaacson, directora de casting y amiga de una de sus hijas, lo eligió para un papel difícil, dando inicio a su carrera como actor a los 62 años.

De su libro Too Funny for Words, donde Jerry Adler compartía recuerdos llenos de humor y anécdotas de su carrera

El veterano de Broadway y la televisión logró construir personajes icónicos, como el consejero judío Hesh Rabkin en Los Soprano, el abogado Howard Lyman en The Good Wife y el veterano del FDNY Sidney Feinberg en Rescue Me: Equipo de rescate, que lo hicieron inolvidable para todos. Además de su trabajo en series, en cine participó en Misterioso asesinato en Manhattan (1993), En sus zapatos (2005), Synecdoche, New York (2008) y El año más violento (2014).

Su salto a la fama internacional se consolidó con el clásico de la televisión sobre la mafia, donde su personaje, inicialmente pensado para aparecer esporádicamente, se convirtió en un miembro fijo del elenco gracias al cariño del público. "Cuando David (Chase) iba a hacer el piloto, me llamó para un cameo. Se suponía que sería un episodio único, pero al gustarles el personaje, aparecía cada cuatro semanas", explicó Adler en 2015 al sitio Forward.

Adler finalmente apareció en Los Soprano en seis temporadas, y en The Good Wife se destacó como socio de una firma de abogados. El productor Robert King recordó: "La intención era contar con él solo para un episodio. Pero estuvo tan gracioso en una escena que lo tuvimos de vuelta para seis años y tres de Good Fight. Uno de nuestros favoritos".

También participó en series como A través del tiempo, Larry David, El ala oeste, Doctor en Alaska, Mozart in the Jungle y Broad City. Nunca abandonó el teatro, regresando en producciones como Taller Than a Dwarf y Fish in the Dark, y asegurando: "Lo hago porque realmente lo disfruto. Creo que la jubilación es un camino sin salida".

El último adiós al actor de televisión y teatro

La muerte de Jerry Adler generó una ola de mensajes de colegas y amigos en redes sociales. Al instante, Steve Van Zandt, actor de Los Soprano y estrella de rock, fue uno de los primeros en despedirlo públicamente en su cuenta de X: “Fue un honor trabajar con vos. Viajá bien, amigo”, escribió, recordando la relación profesional y el afecto que los unía.

Asímismo, Frank J. Reilly, uno de los mejores amigos de Adler, se pronunció apenas se conoció la noticia: “El gran actor, mi amigo Jerry Adler, falleció hoy a los 96 años. Lo conocen por uno de sus papeles icónicos y por muchas de sus apariciones como actor invitado. Nada mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65”, destacó, resaltando su talento y dedicación, poniendo en valor la trayectoria tardía pero intensa del actor.

Durante su carrera en The Good Wife, el guionista Robert King recordó que inicialmente lo habían convocado solo para un episodio, pero que “estuvo tan gracioso en una escena en un restaurante, gritando "¡Dije helado, zorra estúpida!", que lo tuvimos de vuelta para seis años (2011-2016)", 30 episodios de la serie original y otros dos capítulos de su spin-off, The Good Fight. King resaltó que Adler fue uno de sus “colaboradores favoritos”, capaz de interpretar a secundarios carismáticos, de aspecto bonachón y ética dudosa.

El columnista y crítico de cine estadounidense Richard Roeper también se sumó al homenaje y recordó la extensa trayectoria de Adler: “Descanse en paz Jerry Adler, quien fue clave en las producciones originales de Broadway de My Fair Lady y El violinista en el tejado, y que posteriormente se dedicó a la actuación. Fue memorable como Hesh en Los Soprano. ¡Menuda carrera!”.

mv