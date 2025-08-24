Murió Norma Beatriz Nolan, la primera y única argentina coronada como Miss Universo

Durante las últimas horas se conoció la lamentable noticia de que a los 87 años falleció Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina que logró alcanzar la corona de Miss Universo. Tras la confirmación de su muerte, la organización del certamen internacional de belleza le dedicó un emotivo mensaje.

"Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado", manifestó la organización mediante un comunicado junto a un video con escenas de la coronación.

La mujer obtuvo su corona en Miami, Estados Unidos, y fue la primera, y hasta ahora la única, argentina que logró alcanzar la coronación en el certamen de belleza que se realiza desde 1952.

Durante la edición del certamen en 1962, la argentina fue elegida ganadora entre 51 candidatas a partir de la decisión de un jurado conformado por nueve integrantes.

Al ganar el certamen, Nolan, quien había sido Miss Argentina, se impuso sobre otras representantes destacadas, como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu.

Nolan había nacido el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Estudió Secretariado y posteriormente inició su carrera como modelo de televisión. Tras obtener el título de Miss Universo, trabajó con prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales y protagonizó una gran cantidad de publicidades. Luego se instaló en Miami, manteniendo un perfil bajo.

