En una inesperada vuelta de tuerca en la temporada de premios, el thriller vaticano "Conclave" se llevó el galardón más importante en los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), consolidándose como un fuerte competidor en la carrera al Oscar. La película, que retrata el hermético proceso de selección de un nuevo papa, ganó el premio a mejor elenco, equivalente a mejor película en esta ceremonia, superando a otras producciones altamente valoradas.

"Cónclave" arrasó en los Premios BAFTA y se posiciona como favorita para los Oscar

El elenco de "Conclave", que incluye a Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, fue ovacionado por su actuación. Al recibir el premio, Fiennes destacó el valor del trabajo colectivo: "Este premio es una celebración de la comunidad y de su importancia suprema en nuestro trabajo y en el mundo."

Por su parte, Rossellini aprovechó el momento para enviar un mensaje al papa Francisco, quien se encuentra en estado crítico por problemas respiratorios. "Le deseo una pronta recuperación", expresó la actriz.

Timothée Chalamet sorprendió como mejor actor y amenaza el favoritismo de Adrien Brody

Otro gran giro de la noche lo protagonizó Timothée Chalamet, quien se llevó el premio a mejor actor por su interpretación de un joven Bob Dylan en "A Complete Unknown". Su victoria fue inesperada, ya que la mayoría de las predicciones apuntaban a Adrien Brody como el gran favorito por "The Brutalist".

En su discurso, Chalamet dejó claro que aspira a la grandeza: "Sé que estamos en un negocio subjetivo, pero la verdad es que persigo la grandeza. Quiero ser uno de los grandes." Citó como inspiración a leyendas como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, Michael Jordan y Michael Phelps, dejando en claro su ambición y determinación.

Demi Moore ganó mejor actriz y reafirmó su regreso triunfal

La categoría de mejor actriz estuvo más alineada con las predicciones, con Demi Moore llevándose el galardón por su impactante papel en "The Substance". Su interpretación de una estrella en decadencia que recurre a un suero para recuperar temporalmente su juventud marcó un impresionante resurgimiento en su carrera.

En su emotivo discurso, Moore reflexionó sobre el impacto que la actuación tuvo en su vida: "Actuar cambió mi vida porque me dio significado, propósito y dirección. Era una niña sola sin un plan para la vida."

Kieran Culkin y Zoe Saldaña consolidan su camino al Oscar

En las categorías de reparto, Kieran Culkin se llevó el premio a mejor actor de reparto por "A Real Pain", mientras que Zoe Saldaña ganó como mejor actriz de reparto por "Emilia Pérez". Ambos han dominado sus respectivas categorías en toda la temporada de premios, convirtiéndose en los grandes favoritos para repetir el triunfo en los Premios Oscar.

El Premio Oscar: la historia de su codiciada estatuilla, cómo se fabrica y su sorprendente valor

Culkin interpreta a un carismático turista que viaja a Polonia para conectar con sus raíces, mientras que Saldaña encarna a una abogada que ayuda a un jefe del cartel mexicano a someterse a una cirugía de reasignación de género en el polémico filme de Netflix.

Jane Fonda recibe el premio honorífico y envía un fuerte mensaje político

La actriz y activista Jane Fonda fue homenajeada con el Life Achievement Award del sindicato de actores. En su discurso, hizo un llamado a la industria de Hollywood a "resistir y luchar" contra las políticas que, según ella, amenazan a sectores vulnerables de la sociedad.

"Mucha gente va a sufrir por lo que está ocurriendo y lo que viene en camino", advirtió Fonda, en lo que muchos interpretaron como una crítica a la actual administración política. También mencionó la actuación de Sebastian Stan como Donald Trump en "The Apprentice", haciendo un paralelo con la era del macartismo y la censura en la industria del cine. Su mensaje recibió una ovación de pie del público, en un momento de fuerte carga política dentro de la ceremonia.

"Shogun" domina en televisión y "Only Murders in the Building" triunfa en comedia

En las categorías televisivas, la serie japonesa "Shogun" arrasó con los premios a mejor elenco en drama y mejor equipo de dobles de riesgo, con victorias individuales para Anna Sawai y Hiroyuki Sanada.

En comedia, Martin Short fue reconocido como mejor actor por "Only Murders in the Building", que además se llevó el premio a mejor elenco en comedia. Jean Smart, en tanto, ganó como mejor actriz por su papel en "Hacks".

Impacto en la carrera al Oscar

Los SAG Awards son considerados un barómetro clave para los Premios Oscar, ya que los actores conforman el grupo de votantes más numeroso en la Academia. La victoria de "Conclave" podría significar un giro en la competencia por mejor película, en la que hasta ahora dominaban títulos como "Anora".

Asimismo, el triunfo de Timothée Chalamet en mejor actor deja la categoría más abierta que nunca, desafiando el dominio de Adrien Brody en la temporada de premios. Con una semana para el gran evento de Hollywood, los resultados de los SAG Awards 2024 han añadido una dosis extra de incertidumbre y emoción a la carrera por el Oscar.

JCCL