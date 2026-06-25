Quién es Yimvert Berroterán, la joya del fútbol venezolano que desapareció tras el doble sismo

El fútbol venezolano atraviesa horas de profunda angustia e incertidumbre tras confirmarse la desaparición de Yimvert Berroterán, mediocampista de 18 años de la selección nacional Sub-20 y jugador de la Universidad Central de Venezuela (UCV FC). El rastro del futbolista se perdió de forma absoluta luego del trágico doblete sísmico que sacudió la franja norte del territorio caribeño este miércoles 24 de junio de 2026, dejando una sombra de preocupación en todo el ámbito deportivo continental.

Tanto la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) como las autoridades de su club emitieron comunicados de carácter urgente informando la situación. Berroterán fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas costeras del estado de La Guaira más severamente golpeadas por el desastre natural y los daños en la infraestructura.

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Las fuerzas de seguridad locales y los equipos de emergencia civil concentran en esa región intensas labores de rastrillaje y remoción de escombros. Sin embargo, las fuentes gubernamentales advirtieron que las severas fallas en las líneas de comunicaciones y el colapso de las estructuras edilicias complican enormemente los operativos de contacto y rescate en el terreno.

Lamentablemente, el escenario adverso de Berroterán no es un hecho aislado dentro del ámbito deportivo de ese país. El comunicado de la federación nacional también reportó que se perdió por completo el contacto con otros dos futbolistas profesionales en la misma región costera tras el desencadenamiento del desastre natural.

Las autoridades buscan intensamente al experimentado defensor Edwin Peraza, de 33 años de edad, cuyo último paradero registrado se ubicó en la zona de Playa Grande. Asimismo, la lista de deportistas sin novedades incluye al juvenil de las categorías formativas José Manuel Pimentel Berrios, de 16 años, desaparecido en las inmediaciones de Macuto.

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El perfil de Berroterán y la paralización del fútbol venezolano

Berroterán es considerado como uno de los proyectos futbolísticos más valiosos y con mayor proyección internacional de la denominada Vinotinto. El volante venía adaptándose de forma progresiva a las exigencias físicas del profesionalismo de la primera división de su país, alternando citaciones con el combinado nacional juvenil.

En las estadísticas de las selecciones juveniles, el mediocampista registró un destacado paso por la categoría Sub-17, donde acumuló 17 partidos oficiales y convirtió 3 goles. Este rendimiento le permitió formar parte del plantel que disputó el Mundial de la categoría a fines del año 2025.

Durante la actual temporada competitiva con la camiseta de la UCV FC, el juvenil sumaba 3 encuentros en cancha y un total de 32 minutos de juego neto. Su rodaje deportivo se complementaba con el equipo Sub-20 de la institución caraqueña, habiendo logrado ingresar en la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

Berroterán es considerado como uno de los proyectos futbolísticos más valiosos y con mayor proyección internacional de la denominada Vinotinto.

Ante la falta de novedades sobre su estado de salud, la dirigencia y los compañeros de la UCV FC iniciaron una campaña masiva en plataformas digitales y redes sociales. El objetivo de la movilización es solicitar a la sociedad civil cualquier dato verificado que ayude a las autoridades de rescate a dar con el paradero de los jóvenes.

El panorama mantiene en vilo a los organismos del fútbol sudamericano, mientras el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela evalúa la recepción de ayuda internacional humanitaria. Las próximas horas serán determinantes para los equipos de socorro que operan contra reloj en las zonas de desastre de la costa norte.