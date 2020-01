Se jubiló Jean Paul Gaultier, el diseñador que revolucionó el mundo fashion

por Agustín Jamele

Hay nombres que marcaron un antes y un después en la industria de la moda. Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Versace, Armani y Valentino son algunos de los que se podrían mencionar sin mucho esfuerzo. Y el de Jean Paul Gaultier integra también esa lista. Cincuenta años de carrera lo convirtieron en uno de los diseñadores más respetados del mundo, buscado por las celebridades. Sin embargo, la hora de retirarse le llega a todos y el francés decidió que su último desfile fuera junto a sus principales musas y, por supuesto, en París.

“La moda ha cambiado, el sistema ha cambiado. Prefiero acabar aquí habiendo hecho algo alegre. Me sigue gustando la moda, pero hay más cosas que la moda”, explicó Gaultier sobre el por qué de su decisión. Además aseguró que continuará ligado a la industria aunque a través de nuevos conceptos que está desarrollando y la marca de perfumes que lleva su nombre. “Me dejaré guiar por nuevas aventuras”, señaló con tono misterioso.

Dentro de las modelos que estuvieron en el desfile se destacaron nombres como el de Irina Shayk (ex pareja de Bradley Cooper), Bella y Gigi Hadid, Paris Jackson (hija de Michael Jackson) y su amiga de toda la vida Rossy de Palma. Cada una de ellas utilizó un modelo creado específicamente para la ocasión y todos quedarán en la historia de la moda como los últimos diseñados por Gaultier para un desfile propio.

Quien no estuvo presente por encontrarse en medio de una gira internacional fue Madonna. La vida de Gaultier no sería la misma si la “reina del pop” no lo hubiera elegido para diseñar los vestuarios de sus shows más atrevidos. El francés creó piezas para ella que reflejaban la ropa interior de otras épocas y que se inspiraban en el movimiento punk y en el masoquismo. Sin dudas la más recordada es el corsé cónico que lo convierte a él también en una figura internacional. “Para mí era una recompensa ver mis prendas en sus videoclips y en sus presentaciones. La admiro, tenemos una relación especial”, dijo sobre la cantante.

De todas formas sí pudo asistir Boy George, otro de los artistas que catapultaron la carrera del diseñador. George fue el encargado de la música durante todo el desfile y antes de finalizar pidió la presencia de Gaultier en el escenario para una última foto con todos los amigos presentes y todo su equipo de trabajo. En total fueron unas doscientas personas con las que el francés de 67 años quiso celebrar este momento de su vida.

Vivo para diseñar. Jean Paul Gaultier nació en 1952 en la comuna francesa de Arcueil. Según contó él mismo a los 9 años ya dibujaba vestidos por su cuenta en su casa y a los 13 diseñaba y cosía sus propios modelos. “Lo que yo hacía era algo bastante cerca de lo que se llamaría artesanal. No fui a la escuela ni nada por el estilo. Mi primera colección la hice sin dinero, y no vendí nada”, recordó sobre aquellos primeros años. No fue hasta 1971 que logró ingresar en la industria después de mandarle un boceto a Pierre Cardin y que éste lo tomara como un discípulo. “Creí en él desde el primer momento y sigo creyendo en él. Es el único al que apoyé”, aseguró Cardin en una entrevista reciente.

Diez años de trabajo le dieron la experiencia necesaria para desenvolverse como diseñador y para la década de 1980 empezó a revolucionar el mercado. La camiseta marinera, hombres utilizando falda y modelos fuera de los estándares de belleza fueron algunos de sus sellos que lo convirtieron en un disruptivo en una época donde pocos se animaban a serlo. “Por suerte siempre he podido hacer lo que me hizo feliz. Eso marcó mi carrera”, señaló Gaultier.

Sin embargo, con los años se fue cansando de la industria en la que participó durante cinco décadas. “Creo que la moda tiene que cambiar. Hay demasiada ropa, ropa que no sirve para nada. No la tiren, recíclenla”, escribió en una carta que entregó a los invitados a su desfile. Así, en su festivo y emotivo retiro, Gaultier dejó en claro su opinión sobre la actualidad de la industria de la moda.

Diseño, besos y fiesta por Argentina

Gaultier visitó en dos oportunidades Argentina. La primera de ellas fue en 2016 cuando viajó para dar una clase en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. A la misma asistieron casi setecientas personas y una vez finalizado el encuentro el francés fue nombrado Profesor Honorario de la institución.

En esa oportunidad también asistió a una cena con decenas de famosos argentinos entre los que se encontraban Moria Casán, Pampita, Juana Viale y Cecilia Roth. Mientras se sacaba fotos con todos los presentes el diseñador protagonizó un beso con Moria que se volvió viral en las redes y en los medios de comunicación. “Es una gran persona y me ha generado mucha inspiración”, indicó Gaultier.

La segunda visita fue en 2018 para presentar la exposición Amor es Amor, El matrimonio igualitario según Jean Paul Gaultier que se organizó en el CCK. El evento fue un éxito y antes de volver a Europa Gaultier volvió a encontrarse con Moria en una fiesta. Una vez más pasó la noche divirtiéndose con ella y de a poco empezó a definirla como una amiga.

El famoso corsé que hizo historia

La relación entre Madonna y Jean Paul Gaultier trascendió el nivel laboral para convertirse en una amistad que dura hasta la actualidad. Incluso desde el entorno de ambos explican que hay una conexión perfecta entre ellos y un equilibrio difícil de explicar. Por eso es que se acompañaron en cada paso hasta conseguir la fama internacional.

De todas formas, al igual que se quejó de los cambios en la industria Gaultier también lo ha hecho de su relación con la diva. “Teníamos una relación normal como la de cualquier otra persona, pero en nuestro caso no era contractual. Ahora hay un intermediario, un estilista, muchas personas por medio que dicen qué es lo que hay que hacer”, aseguró el diseñador a quien no le gustan los intermediarios entre él y sus musas.

Las giras más famosas en las que Madonna utilizó ropa de Gaultier fueron las de 2006 y las de 2012. De todas las piezas el corsé cónico (foto) es el más recordado. Fue tan central para la cultura pop que los originales llegaron a venderse por 75 mil dólares en una subasta en Londres. Esta es solo una de las maneras de mostrar que este dúo generó repercusiones que pasaron la prueba del tiempo.

La camiseta marinera

Otra de las prendas que se asocia al nombre Jean Paul Gaultier es la “camiseta marinera”. Y su inspiración fue la ropa de la infancia. En su universo, el jersey o camiseta marinera se convierte en un elemento de vestuario unisex, y estuvo siempre presente en sus desfiles en diferentes versiones. Desde una camiseta corta, o un vestido largo de alta costura que hasta hizo que Carolina de Mónaco le fuera infiel a Chanel y lo usara en una fiesta de la Cruz Roja donde hizo de anfitriona monegasca. Y en el desfile de despedida, Gaultier la volvió a presentar en versionas más osadas como la que llevó la modelo Gigi Hadid (foto). Por su parte, los artistas franceses Pierre et Gilles (Pierre Commoy y Gilles Blanchard) lo inmortalizaron en una foto vestido con su prenda fetiche y un ramo de margaritas en la mano. Gaultier también plasmó ese suéter original de fondo blanco cruzado con líneas paralelas azules en el frasco en forma de torso masculino de su hasta hoy exitoso perfume Le Mâle lanzado en 1995.