Un "argentino" en el equipo que realizó la serie sobre Nisman

por Agustín Jamele

Si hubo alguien que terminó de convencer al director Justin Webster de que realizar el documental sobre Alberto Nisman era posible, fue Martín Rocca. Es cierto que al principio el ‘argentino’ pensó que no podrían hacerlo, pero luego de un viaje a Argentina se dio cuenta que era un desafío que el equipo podría afrontar. “Fue él quien hizo los primeros nexos y después de eso ya no pude decir que no”, recordó el director.

Rocca es nacido en Madrid aunque pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Argentina. Ese tiempo se dividió entre las ciudades de La Plata y Buenos Aires y fue en la primera de ellas donde tomó cierta afinidad con el Club Estudiantes mientras cursaba en el famoso St. George’s College de Quilmes.

Una vez finalizado el secundario Rocca fue a la universidad y se recibió en Administración de Empresas y Marketing. Más tarde cambiaría un poco su rumbo profesional para realizar un máster en Periodismo entre la universidad de Barcelona en España y la de Columbia en Estados Unidos.

Cuando finalizó con esos estudios decidió quedarse en Barcelona y desde el 2012 trabaja en la productora de Webster. De hecho el primer documental en el que participó fue el de I will be murderer en el que fue realizador, investigador y co-guionista.

Roles similares tomó en el proyecto que se encuentra actualmente en Netflix y que relata los hechos que se sucedieron luego de la muerte de Nisman. Su importancia fue tal que el propio Webster lo describe como una pieza fundamental del equipo para poder realizarlo.

El director. “Soy británico, pero llevo más de veinte años en España y trabajo mucho en América Latina. Hace años que hago documentales que tienen historias complejas y temáticas relacionadas a la verdad y a la Justicia”. Así, en un español fluido y perfecto, resumía su vida Webster en una entrevista reciente. Hasta hace una semana su nombre podía pasar desapercibido en Argentina pero luego de estrenarse esta semana la serie documental Nisman: el fiscal, la presidente y el espía eso cambió.

Hoy es anecdótico que él se encontraba trabajando en Estados Unidos cuando recibió el primer mensaje para realizar dicha serie. “Mi primera respuesta fue no. No solo porque yo no quería hacerlo sino porque mi productor de campo Martín Rocca es argentino y me dijo que era imposible de hacer”, recuerda el director sobre el día en el que comenzó a gestarse el documental junto con Rocca, quien inició los primeros contactos para ponerlo en marcha.

A días del estreno, los seis capítulos que se pueden ver en Netflix reactivaron una pregunta que hasta la actualidad sigue generando polémica: ¿Nisman se suicidó o lo mataron?. “No es una historia que te dice lo que tenés que pensar, pero espero que los espectadores consigan más claridad”, señala Webster quien aseguró que éste “fue el proyecto más difícil que realizó en su vida”. Nacido en 1963 en Gran Bretaña el director se describe a sí mismo como un inglés de Catalunia. Desde hace más de dos décadas vive en Barcelona y fue en esa ciudad donde realizó su primera incursión en el mundo audiovisual. Se trató de FC Barcelona Confidencial, un documental de 2004 que narra la reestructuración del club que llevó a cabo Joan Laporta –presidente del club de 2003 a 2010– y que fue el inicio de un camino lleno de éxitos que incluyó a Lionel Messi en la mayoría de ellos.

Más tarde Webster se concentraría en documentales de no ficción relacionados a la política y a los policiales. Quizás uno de los más destacados y que lo hizo popular a nivel internacional sea I will be Murderer, de 2013 (ver aparte). Allí cuenta el asesinato de Rodrigo Rosenberg, un reputado abogado guatemalteco.

“Para ese proyecto estuvimos trabajando alrededor de un año y medio. Fue un proceso largo porque es una historia compleja y que era muy importante que la contáramos de forma clara porque en el fondo era una historia sobre la impunidad”, señaló el director. Y ya en 2020 con el documental de Nisman finalizado reveló que encontró que “las historias tienen muchos paralelismos y se parecen en varios aspectos”.

Futuro cercano. Emitido ya el documental sobre Nisman, Webster, Rocca y el resto del equipo culminaron un proceso largo y arduo. Sin embargo existe la posibilidad que no sea la última vez que trabajen sobre el tema. Según pudo saber PERFIL debido a las repercusiones que tuvieron ya se realizaron planteos de una segunda temporada o de más capítulos que traten cuestiones que se dejaron afuera. Por el momento no hay certezas y todo dependerá de si resulta posible investigar sobre más hechos y qué desenlace tengan las investigaciones judiciales que todavía se están realizando en la Justicia de nuestro país.

Política, crimen y fútbol

I will be Murderer, el documental donde cuenta el asesinato de Rodrigo Rosenberg, un reputado abogado guatemalteco perteneciente a la elite de ese país, fue uno de los hitos de la carrera del director Justin Webster. Lo filmó en 2013. Al documental en Guatemala le siguió uno sobre la vida de Gabriel García Márquez y dos que también se relacionaron con la política y el crimen. El primero de ellos se llamó Muerte en León donde narró el asesinato de un político en esa ciudad española y el segundo El fin de ETA en el que relató la historia alrededor de la organización terrorista que llevó a cabo varios atentados en España.

Sin embargo, en medio de esos trabajos Webster volvió a trabajar en otra de sus pasiones: el fútbol. Con la experiencia de lo hecho en Barcelona se trasladó a Nueva York para filmar Win, una serie donde siguió la temporada del New York City FC y entrevistó a jugadores internacionales como David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo.

Pero Win no sería su último proyecto relacionado al fútbol. En 2016 volvería a ese deporte asociado a Amazon para realizar Six Dreams, una serie documental de seis episodios donde relata historias de La Liga, el torneo profesional de España. Entre ellas hay narraciones de jugadores, directivos y miembros de los clubes que conforman una de las principales ligas del mundo.

Tan buena repercusión generó que a principios de 2019 fue premiado con un Emmy a “Mejor programa de entretenimiento en castellano”.