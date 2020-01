Diego Leuco: "Cinco años después lo siguen matando a Nisman"

El documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman que estrenó la plataforma Netflix todavía da que hablar. El periodista Diego Leuco cuestionó duramente el producto audiovisual y criticó el cambio de postura con respecto al caso que tuvo el presidente, Alberto Fernández.

El documental "Nisman. El fiscal, la presidenta y el espía", dirigido por el británico Justin Webster, estuvo basado en 60 entrevistas, datos de la investigación judicial y hechos políticos que buscan reconstruir lo sucedido con la muerte del titular de la UFI-AMIA.

En su editorial en el programa Ya Somos Grandes que se emite por Todo Noticias, Leuco afirmó: “Cinco años después lo siguen matando a Nisman. ¿Por qué? Porque se trata, una vez más, de lo peor que tiene la política argentina. Del barro, de la grieta, la contradicción, de la manipulación involucrados en una de las causas más sensibles que tiene la República Argentina”.

El conductor consideró que el expediente que investiga el deceso del fiscal es otro ejemplo de la influencia de la política en el sistema judicial: “Otra causa donde se consagró o todavía está consagrada la impunidad y donde el poder político, lejos de querer colaborar para el esclarecimiento del asunto, hizo todo lo posible para que nada se supiera sobre quién mató a Alberto Nisman aquel enero de hace cinco años cuando el país quedaba muy conmocionado”.

Leuco restó importancia a la resolución de Websteren su trabajo: “Poco importa cuál sea la conclusión del documental que publicó ahora Netflix. Finalmente es un documental. No importa si concluye diciendo que a Alberto Nisman lo mataron, si se suicidó o si fue abducido por extraterrestres o si es una conspiración de los grandes medios de comunicación y los grupos concentrados. Da igual. Finalmente, como todo documental, es la posición del documentalista, del director que tomó este caso y lo quiso llevar adelante con su mirada, con su visión y con toda la prueba que que pudo ir consiguiendo”.

Tras destacar que mucho del material que aparece en el documental es del canal de TN, el periodista hizo mención a la entrevista que Nisman concedió a Edgardo Alfano después de denunciar a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Explicaba con lujo de detalles toda la denuncia que iba a ser algunos días después en el Congreso de la Nación, pero finalmente su vida terminó de manera trágica unas horas antes de que pudiera presentarse. ¿Se acuerdan del revuelo? Decían que iban a ir con los tapones de punta, que no lo iban a dejar hablar, que no lo iban a dejar expresar. Diana Conti, me acuerdo, en aquel momento diputada nacional, con muchísima virulencia respecto al fiscal que apareció muerto en su departamento, y hoy, según dice la justicia había sido en ese momento asesinado y sigue la investigación”, recordó Leuco.

Asimismo, cuestionó el accionar judicial a la hora de no impulsar el expediente que inició Nisman: “La justicia más adicta a lo que en ese momento era el Gobierno de Cristina hizo lo imposible, con el juez Daniel Rafecas a la cabeza, para que nunca se investigara, para que ni siquiera se abriera la denuncia que había hecho el fiscal Nisman de un caso tan grave como era ni más ni menos que el encubrimiento del atentado más sangriento de la historia de la república argentina y latinoamericana como fue la bomba en la AMIA”.

Por otro lado, Leuco también apuntó contra el jefe de Estado, quien participó del documental, sobre el cambio de la postura que tomó respecto al caso después de aliarse con el kirchnerismo en las últimas elecciones presidenciales gracias a lo cual llegó hasta la Casa Rosada.

“Sale este documental y rápidamente el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es parte del documental de Netflix y que aparece en declaraciones de él, llamó a los diferentes medios de comunicación más importantes de la Argentina, me refiero al Diario Clarín, La Nación y él personalmente se encargó de decirles a los periodistas que su opinión había cambiado, que la opinión que está en el documental no es la misma que tiene ahora porque ahora Alberto Fernández cree que Nisman se suicidó. Ahora que es presidente y es el principal socio y aliado política de Cristina Kirchner”, señaló el periodista.

Luego, mostró algunas entrevistas que realizó Fernández en los años posteriores a la muerte del fiscal. En una de las notas que concedió a Nelson Castro, el mandatario sostuvo que Cristina tuvo dos “máculas indudables” en su gestión: el encubrimiento de su vicepresidente, Amado Boudou, y el haber hecho aprobado como ley el tratado con Irán. También empleó el término “delito cometido”.

Sin embargo, tras postularse como presidente el periodista remarca que Fernández “cambió la terminología, de máculas indudables y delito cometido a error garrafal”.

