El Palacio de Buckingham sigue siendo el epicentro de la realeza británica, y cada nueva declaración de sus excolaboradores genera un revuelo mediático. Jason Knauf, quien trabajó para Kate Middleton y el príncipe Guillermo entre 2015 y 2021 en el Departamento de Comunicación, volvió a ser noticia tras compartir detalles inéditos sobre su experiencia en la monarquía.

Knauf, quien también fue parte del equipo de Meghan Markle y el príncipe Harry a partir de 2018, vivió una de las etapas más turbulentas de la Casa Real, marcada por el supuesto acoso moral de la duquesa hacia empleados del Palacio de Kensington.

Kate Middleton volvió al centro de la escena: Guillermo dijo que 2024 fue "el año más duro" de su vida

La desgarradora llamada sobre el cáncer de Kate Middleton

El pasado 23 de febrero, Knauf apareció en el programa 60 Minutes Australia, donde confesó detalles de una de las conversaciones más difíciles que tuvo con el príncipe Guillermo. Recordó la “horrible” llamada telefónica en la que el heredero al trono le reveló el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton: "Eres el príncipe Guillermo y en pocas semanas te enteras de que tu mujer y tu padre tienen cáncer. No me lo podía creer. Fue horrible, absolutamente horrible. Es la vez que peor lo he visto", expresó Knauf.

A pesar de que ya no trabaja directamente con los príncipes de Gales, sigue vinculado a la familia real a través del Earthshot Prize, la iniciativa ecológica liderada por Guillermo para impulsar soluciones innovadoras contra el cambio climático.

Kate Middleton y el peso de los rumores

El exasesor también se refirió a los rumores que se multiplicaron tras la prolongada ausencia pública de Kate Middleton. Explicó que la pareja había decidido mantener en privado el diagnóstico hasta encontrar la mejor manera de comunicarlo a sus hijos: "El problema fue que todas esas locas teorías conspirativas empezaron a circular en Internet: '¿Estaba realmente enferma?' Pero [Kate y Guillermo] no querían decir que tenía cáncer porque aún no se lo habían dicho a los niños y estaban pensando cómo darles la noticia", afirmó.

La última aparición pública de la princesa antes de su cirugía abdominal fue el 25 de diciembre de 2023, mientras que el anuncio oficial de su hospitalización llegó el 17 de enero de 2024. En ese tiempo, el rey Carlos III también comunicó que padecía una "forma de cáncer", lo que aumentó las especulaciones sobre la salud de la realeza.

Un año difícil para la familia real

Finalmente, el 22 de marzo de 2024, Kate Middleton anunció en un emotivo video que estaba luchando contra el cáncer. Luego, el 14 de enero de 2025, reveló que su enfermedad había entrado en remisión.

Por su parte, el príncipe Guillermo también expresó en varias ocasiones lo duro que había sido enfrentar estos meses: "Ha sido el año más difícil de mi vida. Estoy muy orgulloso de mi mujer, de mi padre, de haber conseguido hacer lo que han hecho. Pero desde un punto de vista familiar, sí, ha sido brutal", confesó durante un evento en Ciudad del Cabo.

A pesar de las dificultades, el heredero al trono dejó en claro que su compromiso con la Corona británica sigue firme, al igual que su prioridad por su familia: "Me encanta mi trabajo, pero también quiero asegurarme de que tengo tiempo para mi familia", concluyó.

