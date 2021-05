Una junta decide si Donald Trump volverá a dar "likes" en Facebook e Instagram

Facebook decidirá mañana si Donald Trump puede volver a la red social. El ex presidente de Estados Unidos fue expulsado el pasado 7 de enero luego de que un grupo de personas intentara tomar el Capitolio. Desde sus cuentas oficiales, Trump incentivó los hechos y el propio Mark Zuckerberg, CEO de la empresa, explicó que “decidieron bloquearlo para evitar que pusiera en peligro la transición democrática entre él y Joe Biden”.

Dos semanas después, Facebook mandó a revisar la decisión de Mark Zuckerberg a una Junta de Vigilancia compuesta por veinte miembros. Al grupo se le concedió 90 días para definir si la sanción continuará o si Donald Trump podrá regresar tanto a Facebook como a Instagram. Para eso, debieron analizar más de nueve mil comentarios, lo que marca un récord ya que nunca habían realizado una investigación tan extensa.

Las conclusiones a las que llegó la junta de Facebook sobre Donald Trump se anunciarán mañana por la mañana. Se espera que marque un antes y un después en la relación de las redes sociales con los políticos y las figuras públicas. Hasta el momento, tanto Mark Zuckerberg como su compañía se manifestaron por la libertad de expresión sin importar el contenido. Y con la elección de mañana dejarán ver si deciden ponerle un límite o no cuando se trata de discursos de odio o de intentos de generar violencia.

Zuckerberg se olvida de Trump y busca "amigarse" con Biden

Con la decisión sobre Trump, Facebook marca un precedente para otras redes sociales

Cuando Facebook anunció que bloquearía la cuenta de Donald Trump, no fue la única red social en tomar esa decisión. Youtube, Twitter y Snapchat también optaron por ese camino. Eso desencadenó varias discusiones sobre si es legal o no que estás compañía tecnológicas actúen de esta manera. Si bien lo hicieron porque el ex presidente incitaba a la violencia, varios abogados en Estados Unidos iniciaron causas por “coartar la libertad de expresión”.

Facebook, Twitter Y Snapchat aseguran que solo bloquean cuentas cuando detectan que están cometiendo violaciones a las pautas de convivencia. Sus opositores creen que tienen demasiado poder y piden que sean reguladas por el Estado para evitar que “silencien a las voces con las que no están de acuerdo”.

Por el momento es incierto si la decisión de la junta de Facebook es positiva o negativa para Donald Trump. Tanto en Silicon Valley como en Estados Unidos y el resto del mundo se espera con ansias el resultado. Pero más allá de eso, se destaca que de ahora en adelante comenzará una gran controversia que tendrá a las redes sociales, a la moderación de comentarios y a la libertad de expresión en el foco de la opinión pública.