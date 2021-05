Facebook analiza si restablecerá la cuenta de Donald Trump

La junta independiente de supervisión de contenidos de Facebook Inc. planea anunciar el miércoles si restablece la cuenta del expresidente Donald Trump, después de ser vetado de la plataforma de redes sociales tras el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

La Junta de Supervisión de Facebook dijo el lunes en Twitter que anunciará su decisión vinculante sobre el acceso de Trump a la plataforma en su sitio web el miércoles alrededor de las 9 a.m. ET.

Donald Trump fue demandado por policías del Capitolio por incitar el ataque

La compañía vetó a Trump para que publicara a sus 35 millones de seguidores después de incitar a sus partidarios a marchar al Capitolio de EE.UU. el 6 de enero en lo que se convirtió en un intento mortal de detener el recuento de votos del Colegio Electoral para el presidente Joe Biden. La prohibición originalmente era temporal, pero al día siguiente se cambió a una suspensión indefinida.

Facebook solicitó a la junta de supervisión, un grupo independiente de académicos, abogados y otros, que revisara su decisión de suspender a Trump y determinara si debía ser revocada. La compañía se había comprometido previamente a actuar siguiendo la recomendación de la junta.

“Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe utilizando nuestro servicio durante este período son simplemente demasiado grandes”, dijo en ese momento el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

"Corte Suprema" de Facebook definirá qué hacen con la cuenta de Donald Trump

Trump también fue vetado de Twitter Inc en enero, una medida que la compañía ha dicho es permanente. También fue bloqueado en Snapchat, YouTube Inc y Twitch Interactive Inc, entre otras redes.

Perder el acceso a las redes sociales fue un golpe político para Trump. La prohibición de Twitter, que utilizaba para todo, desde insultar a sus rivales hasta hacer grandes anuncios políticos, y donde tenía 89 millones de seguidores, significó que permaneció en silencio en las semanas posteriores a su salida del cargo el 20 de enero.

Trump ha emitido comunicados de prensa, a veces al estilo de sus tuits, escribiendo todo en mayúsculas y comentando cosas como los bajos índices de la transmisión de los Premios de la Academia, y llamando a programas de televisión conservadores, pero esa estrategia carece del alcance y la inmediatez de sus publicaciones en redes sociales.