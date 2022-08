17A | El dilema de la CGT y la CTA: marchar en favor del Gobierno pero contra la inflación

La CGT y la CTA no serán las únicas organizaciones que el 17 de agosto marcharán a favor del Gobierno. Es que en las últimas horas se sumaron organizaciones sociales identificadas con la administración de Alberto Fernández.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Alejandro Gomel, periodista acreditado en Casa Rosada, quien habló sobre el acto de mañana de la CGT y la contramarcha contra el Gobierno.

“Habrá dos marchas: la principal será la de la CGT, la cual no irá a Plaza de Mayo y no es ni en contra del Gobierno ni contra los empresarios, sino de la inflación”, aseguró Gomel, quien luego completó: “Buscan no golpear al Gobierno nacional, tienen una consigna muy rara”.

Tras un anuncio de inversiones, Sergio Massa evita reunirse con sindicalistas y empresarios

“Por otro lado, las organizaciones sociales y piqueteras de izquierda marcharán a Plaza de Mayo en contra del Gobierno nacional y sus políticas económicas”, disparó el entrevistado. “Se espera un tránsito complicado en la zona del Congreso y en la Plaza de Mayo”, concluyó el periodista.