Agenda deportiva del fin de semana: cuándo y por dónde ver los mejores eventos

El sábado comienza con la carrera de las 24 horas de Le mans en Francia (11:00 hs en D Sports). El argentino Pechito López, buscará su mejor performance en una de las competencias más apasionantes del automovilismo.

Al mediodía, la acción continúa con el duelo entre España y Croacia, por la primera fecha de la Eurocopa (13.00 hs ESPN/ STAR +).



Más tarde, San Lorenzo visitará a Unión en Santa Fe por la quinta jornada de la Liga Profesional. El equipo del Pipi Romagnoli va en busca de su primer triunfo en el torneo local (16:00 hs TNT SPORTS).

En paralelo, las franquicias de Pampas y Dogos XV chocarán en la Gran Final del Rugby de las Américas en el Club Atlético San Isidro. Lo más destacado, es que la copa queda en Argentina (16.00 hs en ESPN 3/ STAR +).

A la tardecita, Huracán quiere volar alto y recibirá en el Palacio Ducó a Independiente Rivadavia Mendoza, también por la quinta fecha del torneo local (18.00 hs en ESPN PREMIUM).

El domingo, Polonia y Países Bajos se enfrentarán también por la primera fecha de la Eurocopa. A las 16, jugarán Serbia e Inglaterra (10.00 hs en STAR +).

En la noche, por la Liga Americana Este del Baseball, New York Yankees visita a los Boston Red Sox. Los nuyorkinos lideran el torneo mientras que los Boston, se ubican en tercer lugar. (20.00 hs ESPN 3/ STAR +).

El lunes por la tarde, Austria será anfitrión de Francia, del subcampeón del mundo, también por la Eurocopa, más temprano, a las 13 será el duelo entre Austria y Francia" (16.00 en STAR +).

Agenda deportiva completa del sábado 15 de junio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:00 Unión vs San Lorenzo TNT SPORTS

18:00 Huracán vs Ind. Rivadavia ESPN Premium

20:30 Atl Tucumán vs Def y Justicia ESPN Premium

LIGA NACIONAL

11:30 Boca vs. San Lorenzo DGO / TYC SPORTS

EUROCOPA

10:00 Hungría vs Suiza DGO / ESPN / STAR +

13:00 España vs. Croacia DGO / ESPN / STAR +

16:00 Italia vs Albania DGO / ESPN / STAR +

24 HORAS DE LE MANS

11:00 WEC CARRERA DGO / DSPORTS MOTOR / 1614

SUPER RUGBY AMERICAS

15:45 Pampas vs. Dogos XV DGO / ESPN 3/ STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Toulon vs. La Rochelle STAR +

Agenda deportiva completa del domingo 16 de junio

EUROCOPA

10:00 Polonia vs Países Bajos DGO / ESPN / STAR +

13:00 Eslovenia vs Dinamarca DGO / ESPN / STAR +

16:00 Serbia vs Inglaterra DGO / ESPN / STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Bordeaux vs. Racing 92 DGO / ESPN 4 / STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Boston Red Sox vs. New York Yankees DGO / ESPN 3 / STAR +