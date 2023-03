Agenda deportiva: dónde y cuándo ver los eventos más importantes del 18 y 19 de marzo

La pelota empezará a rodar este sábado 18 a las 14.30 Hs. en Star + con el encuentro entre el Chelsea de Enzo Fernández y Everton. Mientras los blues intentan clasificarse a la Champions, su rival intenta alejarse de la zona de descensos.

En paralelo, el Manchester City se medirá ante el Burnley a las 14.45 Hs por Star + e ESPN, por la FA Cup. Este será un partido ideal para ver a Julián Álvarez y Máximo Perrone que vienen siendo suplentes.

El domingo comienza con el partido del PSG frente al Rennes desde las 13.05 Hs. por Star +. Ya fuera de la Champions el conjunto de Lionel Messi apuesta todo para conseguir el torneo local, en el que son líderes y llevan 10 puntos de ventaja de su escolta.

Ese mismo día pero en Italia, Juventus visitará al Inter a las 16.45 Hs. en ESPN, donde se verán las caras Lautaro Martínez, Ángel Di María y Leandro Paredes. Los de Milán están segundos a 18 unidades del puntero Napoli.

En tanto, por la Liga Profesional a las 19.00 Hs en ESPN Premium, Boca recibirá a Instituto. La última vez que el equipo cordobés visitó la Bombonera fue en 2005 cuando perdió 3-0.

Para cerrar la jornada, en Junín a las 21.30 Hs. y por la pantalla de TNT Sports, River enfrentará a Sarmiento. Los millonarios quieren meter presión a San Lorenzo que está primero y a un punto de diferencia.

La agenda deportiva de este fin de semana 18 y 19 de Marzo

SÁBADO 18 DE MARZO

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Arsenal vs Tigre TNT SPORTS

19:00 Platense vs Def y Justicia TNT SPORTS

19:00 Independiente vs Colón ESPN Premium

21:30 Atl. Tucumán vs Barracas Central ESPN Premium

21:30 Godoy Cruz vs Belgrano TNT SPORTS

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Almeria vs Cadiz STAR + / ESPN

12:15 Rayo Vallecano vs Girona ESPN Extra / STAR +

17:00 Atlético Madrid vs Valencia SERIE A



BUNDESLIGA

11:30 Augsburgo vs Schalke STAR +

11:30 Hoffenheim vs Hertha Berlin STAR +

11:30 Stuttgart vs Wolfsburgo STAR +

11:30 Bochum vs RB Leipzig STAR +

14:30 Borussia Dortmund vs Colonia STAR +

PREMIER LEAGUE

12:00 Aston Villa vs Bournemouth STAR +

12:00 Brentford vs Leicester City STAR + / ESPN

12:00 Southampton vs Tottenham STAR +

12:00 Wolverhampton vs Leeds STAR +

14:30 Chelsea vs Everton STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Toulouse vs Lille STAR +

17:00 Lens vs Angers STAR +

FA CUP

14:20 Aston Villa vs. Bournemouth STAR + / ESPN

14:45 Manchester City vs Burnley STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:30 Almirante Brown vs Flandria TYC SPORTS PLAY

16:00 Nueva Chicago vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:00 Brown de Adrogué vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

19:00 All Boys vs Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

19:30 Chacarita Juniors vs Club Atlético Mitre TYC SPORTS PLAY

20:00 Tristán Suárez vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

21:30 Quilmes vs Estudiantes Caseros TYC SPORTS PLAY

LIGA NACIONAL

11:30 Oberá vs Obras BASQUET PASS TV / TYC SPORTS

21:00 Regatas (C) vs Quimsa BASQUET PASS TV

22:00 Argentino (J) vs Instituto BASQUET PASS TV / DIRECTV SPORTS

ROLAND GARROS JUNIOR SERIES

09:00 Semifinales STAR +

SEIS NACIONES

09:20 Escocia vs. Italia ESPN 3 / STAR +

11:30 Francia vs. Gales ESPN 3 / STAR +

13:45 Irlanda vs. Inglaterra ESPN Extra / STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 Banco Provincia vs. Ciudad STAR +

F1 - GP DE ARABIA SAUDITA

13:55 Clasificación STAR +

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 GEBA vs. Banco Provincia STAR +

LIGA DE ARABIA SAUDITA

14:30 Al Nassr vs Abha DIRECTV SPORTS



SUPER RUGBY AMERICAS

16:00 Cobras Brasil XV vs. SELKNAM ESPN Extra / STAR +

ATP 1000 - INDIAN WELLS

17:00 Semifinales masculinas ESPN 2 / STAR +

DOMINGO 19 DE MARZO

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Gimnasia vs. Estudiantes ESPN Premium

19:00 Boca vs. Instituto ESPN Premium

21:30 Sarmiento vs. River TNT SPORTS

SERIE A

08:20 Sampdoria vs. Hellas Verona ESPN 3 / STAR +

10:50 Fiorentina vs. Lecce STAR +

10:55 Torino vs. Napoli STAR + / ESPN

13:50 Lazio vs. Roma ESPN 2 / STAR +

16:30 Inter vs. Juventus ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:50 Ajaccio vs. Monaco STAR + / ESPN

12:50 PSG vs. Rennes STAR +

16:30 Reims vs. Olympique Marseille ESPN 3 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:50 Betis vs. Mallorca ESPN 3 / STAR +

12:00 Osasuna vs. Villarreal ESPN Extra / STAR +

12:15 Real Sociedad vs. Elche DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Getafe vs. Sevilla DIRECTV SPORTS / 1611

16:50 Barcelona vs. Real Madrid STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

10:50 Arsenal vs. Crystal Palace STAR +

BUNDESLIGA

11:20 Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt STAR +

13:20 Bayern Leverkusen vs. Bayern Munich ESPN 3 / STAR +

15:20 Mainz 05 vs. Freiburg STAR +

FA CUP

09:00 Sheffield United vs. Blackburn Rovers STAR +

11:15 Brighton vs. Grimsby Town STAR +

13:20 Manchester United vs. Fulham STAR + / ESPN



PRIMERA - NACIONAL

18:10 Temperley vs. San Telmo DIRECTV SPORTS / 1610

TC 2000

09:30 Rafaela TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

20:00 Unión (SF) vs. Boca BASQUET PASS TV

21:00 Comunicaciones vs. Peñarol BASQUET PASS TV

22:00 Olímpico (LB) vs. San Lorenzo BASQUET PASS TV

CURRIE CUP

08:55 Griffons vs. Cheetahs STAR +

10:55 Griquas vs. Sharks STAR +



F1 - GP DE ARABIA SAUDITA

10:10 Feature Race ESPN 2 / STAR +

13:55 Carrera STAR +

EREDIVISIE

10:25 Ajax vs. Feyenoord ESPN 3 / STAR +

12:30 Vitesse vs. PSV STAR +

WTA PREMIER - INDIAN WELLS

17:00 Final

FÚTBOL DE PARAGUAY - TORNEO APERTURA

18:00 Olimpia vs Libertad TIGO SPORTS

MAJOR LEAGUE RUGBY

19:00 Rugby New York vs. New England Free Jacks DIRECTV SPORTS / 1614

ATP 1000 - INDIAN WELLS

20:00 Final ESPN 2