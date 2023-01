Denuncian asistencia del "Gobierno Nacional y de organismos de derechos humanos" a los supuestos Mapuches

Los vecinos de Villa Mascardi, partido de Bariloche, expresaron su repudio y preocupación a través de un comunicado porque no fueron invitados a participar de esta nueva mesa de diálogo que pactaron para mañana las autoridades nacionales con miembros de la supuestas comunidad Mapuche acusados de usurpar y vandalizar.

Otra de las inquietudes que plantea la Junta Vecinal es que el Gobierno todavía no se pronunció de quien se va a hacer cargo de la reparación de los daños causados. En este sentido, el Presidente de la Junta Vecinal, Diego Frutos, expresó a este medio: “A la mayoría de los vecinos nos han incendiado nuestras casas, las han saqueado, usurpado y a partir del 4 de octubre del año pasado las recuperamos por medio de un desalojo”.

“Fue un desalojo trunco del Estado Nacional, ya que no han capturado a ninguno de los encapuchados que se refugiaron arriba de la montaña y que son asistidos por parte del Gobierno Nacional y de organismos de derechos humanos que son los que estarán presentes mañana en esa nueva Mesa de Diálogo a la que nunca hemos sido invitados y somos la contraparte, los verdaderos damnificados de esta situación”, sentenció el entrevistado.

Diego Frutos también acusó que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) protege a los prófugos: “El Vicepresidente del INAI, Luis Pilquiman, los sigue asistiendo desde el Estado y nosotros no podemos volver con nuestras familias porque no tenemos certeza de tener seguridad en el lugar”.

Con críticas al "entorno de inversión" en Argentina, el canciller de Japón concluyó su gira latinoamericana

“El Presidente Fernández le ha pedido a Pietragala que le ordene al Juez Hugo Grecca, que es quien lleva la causa de la usurpación inicial en Mascardi y estábamos en pleno juicio en diciembre, que lo detenga para una nueva mesa de diálogo que es la que va a ocurrir mañana en las instalaciones de la ESMA”, indicó.

Para el representante vecinal: “El único objetivo es que prescriba la causa o que abandonemos nuestros hogares y no lo vamos a hacer por más que tengamos nuestras casas destruidas, incendiadas". "Nosotros queremos volver al lugar como corresponde porque nosotros tenemos las escrituras avaladas por el Estado Nacional”, expresó.

La polémica cuenta que defiende a los rugbiers: “Basta de condena social”

“Hay una parte del Gobierno que los asiste por un revanchismo de quienes yo llamo "hijos y nietos de" que están instalados en Secretarías y Ministerios del Estado”, enfatizó Diego Frutos. Además, añadió: “Estoy convencido que el Presidente no tiene la menor idea dado que cuando los recibe piensa que está recibiendo a pueblos originarios y no lo son, son autopercibidos Mapuches”.

Para terminar, Diego Frutos expresó: “Se amparan en una sacerdotisa que dice que el lugar es sagrado, no alegan ancestralidad porque no tienen manera de documentarlo”. No obstante, “En Villa Mascardi nosotros convivimos con una verdadera comunidad Mapuche que sí tiene toda su registración como corresponde. Estos son grupos inventados de buenas a primeras y estoy convencido que el Sr Presidente no tiene la menor idea a quién saluda, a quién abraza, a quién está dando sus condolencias”.