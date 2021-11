Baratta, ex subjefe Policía Bonaerense: "La policía no actúa porque sabe que van presos"

El crimen del kiosquero Roberto Sabo generó un gran malestar en la gente de La Matanza. Tal es así que se dio una multitudinaria marcha bajo el pedido de Justicia en el municipio bonaerense, buscando que los principales culpables políticos den la cara.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Salvador Baratta, ex subjefe de la Policía Bonaerense, quien habló sobre la inseguridad que azota al conurbano bonaerense y la influencia política en la Justicia.

“Día por medio nos enteramos de un hecho desgraciado”, aseguró Baratta, quien luego completó: “La política no paga nunca, ellos viven en una calesita y así es muy difícil que podamos salir adelante”. En esa misma línea, el entrevistado aseguró que la ciudadanía siempre vota castigando al político y que “la clase política está jugando” con la población.

“Abandoné la policía porque me fui de vacaciones una semana y me cambiaron a cuatro comisarios por pedido político”, aseveró el ex policía. “La seguridad se la terminamos dando a los amigos del poder y no está a cargo de especialistas”, completó el experto. Finalmente, Baratta aseveró que “la policía no actúa porque sabe que van presos” y que hay que cuidar a los policías que trabajan por el bien común.