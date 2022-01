Bassano sobre los cortes de luz: "Este sistema ya caducó, no sirve más"

Miles de vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense han pasado el fin de año sin suministro eléctrico debido a la altísima demanda que trae aparejada las altas temperaturas.

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) dialogó con RePerfilAr sobre los recurrentes cortes de luz y su posible solución.

“Esto es una historia recurrente por culpa de un sistema que ya caducó y que no sirve más”, disparó Bassano, quien luego completó: “Las empresas no suelen comunicar al ENRE todos los cortes que existen, los usuarios tienen que hacer las denuncias”. En esa misma línea, el entrevistado dijo que el problema no es de tarifas sino de los grupos empresarios que manejan el monopolio de energía.

“Los vecinos se enojan porque saben que cuando van las cuadrillas es porque se pone una curita”, aseveró el presidente de ADDUC. “Los aumentos de tarifas no van a servir de absolutamente nada”, completó.

Finalmente, Osvaldo Bassano aseguró que el Estado debe hacerse cargo del servicio ya que “no hay otra alternativa”.