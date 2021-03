Berni apuntó contra Frederic por el caso Maia: "Nos dejaron solos"

Tras la aparición de Maia Yael Beloso, la nena que estuvo desaparecida por más de 48 horas y que lanzó la Alerta Sofía a nivel nacional, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni tuvo un encontronazo con su par nacional Sabina Frederic y su subalterno Eduardo Villalba.

Vídeo | Berni apuntó contra Frederic: "Estuvimos 24 horas buscando por todos lados a Maia y nos dejaron solos"

“A Villalba le dije que su hipocresía y su ignorancia de él y de la ministra Frederic le hacían muy mal a la provincia de Buenos Aires”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien luego completó: “Estuvimos 24 horas buscando debajo de cada baldosa de la provincia de Buenos Aires y nos dejaron solos”.

En tanto, la respuesta de la ministra Sabina Frederic no se hizo esperar: “Me parece que hay una gran ignorancia de lo que se hace y no se televisa, ¿No? Porque muchas veces si uno lo televisa no es posible llegar a buen puerto”. “Me parece que es un problema de ego que no es nuestro caso, nosotros todo el tiempo destacamos el trabajo que hacemos entre todos, cada uno con lo que le toca, su jurisdicción y sus competencia”, concluyó Frederic al respecto.

Este conflicto no es el primero entre los dos miembros del Frente de Todos ya que en julio del año pasado Berni se peleó con sus pares del Ministerio de Seguridad Nacional por el manejo de las situaciones de inseguridad en el país.