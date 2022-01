Carlos Perciavalle: la historia de su casa en Punta del Este y su futuro en el teatro

La temporada de verano en Punta del Este sigue a todo ritmo y esplendor, llena de celebridades que la eligen como su destino predilecto para descansar después de un año cargado de estrés y trabajo.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el actor uruguayo Carlos Perciavalle, quien nos recibió en su casa en Laguna del Sauce y habló sobre su vida, el teatro y la historia de su maravilloso hogar.

“Cuando conocí este lugar, pensé que era lo más lindo del mundo y me dije ‘algún día voy a vivir acá’”, aseguró Perciavalle, quien luego completó: “Le agradezco el cariño al público argentino que me dio la posibilidad de vivir acá”. En esa misma línea, el actor relató cómo conoció este lugar mágico y cómo se enamoró del mismo.

“Esta casa era una jungla, no había nada y cuando iba a comprarla, el dueño me pidió 30 mil dólares y yo le dije indignado que no, y le di 50 mil dólares”, disparó el actor. “Encontré mi lugar en el mundo y no me quiero ir nunca más”, completó.

Finalmente, Perciavalle dijo que puede volver al teatro con anécdotas e historias y pidió volver a la época “divertida de la televisión argentina”.