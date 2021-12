Caso Fabián Gianola: el actor no podrá acercarse a Fernanda Meneses

La jueza de instrucción porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano dispuso hoy una restricción perimetral que le impedirá al actor Fabián Gianola, denunciado por abuso sexual, acercarse a menos de 200 metros de una de las supuestas víctimas.

Se trata de la actriz Fernanda Meneses, quien acusó a Gianola de haberla querido forzar a tener relaciones sexuales, entre otros hechos, algunos de los cuales se remiten a 2011.

En su defensa, Gianola hizo saber a través de su abogado que los hechos no existieron y que es víctima de una extorsión. Este viernes será el turno de su defensa, tras lo cual la jueza cuenta con diez días para definir su situación procesal.

“Me siento aliviada pero no me presenté en ningún lado, esto no me pone feliz y yo lo quiero preso, es un delincuente y las pruebas están”, disparó Fernanda Meneses. “Hay varios testigos que se quieren bajar, hay una coacción directa y creo que la Justicia debería actuar al respecto”, dijo Alejando Cippola, abogado de la presunta víctima de abuso.