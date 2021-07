Empiezan las campañas de cara a las elecciones legislativas 2021 y muchos candidatos tienen un gran nivel de oratoria pero, ¿su discurso se condice con lo que comunican de manera no verbal?

Vídeo | Comunicación no verbal: cómo detectar cuando un político nos está mintiendo

“Si vos ves un político que en plena campaña te habla y los dedos pulgares desaparecen entonces algo está mal, es para prender todas las luces de alerta”, explicó Hugo López, especialista en lenguaje no verbal, quien luego completó: “En algunos casos el político cierra el puño envolviendo el pulgar, lo cual es un anti emblema”.

“También están los que colocan las manos debajo de las axilas o los que colocan los dos dedos pulgares dentro del bolsillo dejando la mano afuera”, completó López, haciendo referencia a las señales de alarma. Claro que los políticos reciben asesoramiento pero hay detalles que no pueden ocultarse.

“Si una persona te hace una afirmación no hay chances de que si dice la verdad su cuerpo vaya hacia atrás”, completó el especialista. Algunos políticos entrenados no cometen errores en sus discursos pero las señales no verbales exceden todo tipo de cuidados.