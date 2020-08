Confirman la demora en la carga de datos

Noticias Relacionadas Nicolás Kreplak reconoció que las cifras de fallecidos pueden no ser las reales

“Hemos visto que la demora siempre existió, sobretodo en la carga de fallecidos”, afirmó Retamar. Quien confirma que esto ocurrió desde el comienzo por ende no perjudica la estadística.

Respecto a la cifra llamativa que alertó a la sociedad dijo “Ese día que vimos más de 250 muertos, es que se hizo una carga bastante mayor de datos atrasados”

“Siempre se habla del sistema de salud, respecto a recursos humanos, como clínicos médicos, medicamentos, camas de terapia pero no se debate sobre los sistemas de informaciones en salud y los recursos necesarios para que sean sistemas consolidados y estables”, declaró la Ingeniera de la UTN.

Gerardo Morales: "No estoy de acuerdo con la marcha del 17A"

“Realmente me preocupan mucho los números, estamos viendo un crecimiento de fallecidos y casos que no merma” afirma Soledad Retamar que es consecuencia de que “el intento de segunda cuarentena no se cumplió como se esperaba”

Se refirió a que en este momento depende de nosotros mismos no de una norma que exija el Estado, y concluyó: “ A fin de mes vamos a tener el doble de fallecidos que tenemos ahora”

Mirá la nota completa !