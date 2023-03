Qué dijeron las autoridades rusas y estadounidenses tras el derribo de un dron

Crece la tensión entre Rusia y Estados Unidos, luego que autoridades estadounidenses confirmaran que un avión de combate ruso descargó combustible sobre un dron estadounidense en el mar Negro,y luego chocó contra él, lo que provocó que el aparato no tripulado se estrellara en la superficie acuática.

"En base a las acciones de los pilotos rusos, está claro que fue inseguro, poco profesional", fue el veredicto del secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada de la Fuerza Aérea, Pat Ryder.

Por su parte, Moscú negó haber causado el accidente del dron, que según el Pentágono, "estaba en una misión de rutina, de inteligencia, vigilancia, y reconocimiento".

Como resultado de una maniobra brusca, el vehículo aéreo no tripulado MQ9 entró en un vuelo descontrolado con perdida de altitud, y chocó con la superficie del agua, dijo el ministerio de Defensa ruso, y agregó que los dos aviones rusos no tenían contacto con la aeronave estadounidense, y no usaron sus armas.

John Kirby, del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de EE.UU., dijo que hubo otras interceptaciones por parte de aviones rusos "incluso en las últimas semanas", aunque esta fue diferente.