Médico de Salta apedreado: "Ha sido uno de los momentos más tristes de mi carrera"

En comunicación con RePerfilAr, Daniel Gatica, Médico en Orán, Salta explicó que el apedreamiento fue por parte de familiares de un paciente que acababa de fallecer.

Daniel Gatica expresó que “todo esto tomó trascendencia a partir de un hecho que es lamentable, muy triste, no se lo deseo a nadie. Ha sido uno de los momentos más tristes de mi carrera. Yo soy médico residente, estoy hace tres años en el Hospital, en la residencia y mientras me desempeñaba como médico de guardia del día sábado atendiendo los pacientes covid, salí afuera a darle el parte diario a uno de los familiares de la evolución de sus seres queridos. En lo que estábamos realizando el parte se escuchó que gente del hospital le llamó a unos familiares, los cuales recibieron la triste noticia de que su familiar había fallecido y esta gente descargó su ira, impotencia y por ahí su llamado de atención sobre dos individuos inadaptados los cuales buscaron piedras y comenzaron a arrojarlas hacia el lugar donde yo estaba, impactando una a veinte centímetros de mi cara, estallando un vidrio. Otro en el pie. Y bueno, eso si no pasó a mayores fue gracias a los familiares que me rodeaban de los otros pacientes, que contuvieron a estos dos impresentables”.

El médico residente explicó que lo que lo llevó a renunciar fue “eso sumado a que, la verdad, venimos en un mes muy duro. Un mes en donde no hay gente, estamos cansados. Necesitamos gente. Venimos de 12 días muy malos, muy tristes donde sólo damos malas noticias y las devoluciones no son buenas. Estamos muy mal. Los números lo reflejan, tenemos más de mil contagios, más de 100 muertos y la verdad es que el servicio de emergencia se vio colapsado, desbordado y además no tenemos gente que trabaje en la guardia. Somos alrededor de 21 profesionales, de los cuales hoy y hace veinte días que estamos trabajando solo 7 u 8 porque los demás enfermaron. No tenemos enfermeros, ni médicos, ni quién acompañe, quién cubra”.

Gatica dijo que “esta pandemia llegó para quedarse. Este bicho maldito se lleva a la gente más vulnerable. Nosotros tenemos una sociedad muy difícil, una idiosincrasia muy dura de pacientes, son pacientes con secuencias pulmonares, HIV, desnutrición. La verdad que así no se puede. Tenemos una guardia y un sistema del hospital totalmente colapsado en el cual una guarda con 16 camas se convirtió en 24, en el mismo espacio físico”.

