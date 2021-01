Desde Brasil: "La situación es grave, Venezuela mandó ayuda sanitaria"

En una escalada de casos de coronavirus en todo el mundo, en varias ciudades se vivieron situaciones de riesgo por colapso sanitario. Manaos, la capital del estado de Amazonia en Brasil, es una ciudad de más de 2 millones de personas y ahí no tienen los suministros adecuados para poder tratar a los pacientes de Covid-19. La misma gente está desinfectando las calles y además se están haciendo partidas de defunción a domicilio porque sino las personas no pueden enterrar a sus seres queridos que están falleciendo por coronavirus. Llegaron a tener más de 200 muertes en un solo día. RePerfilar se comunicó con el periodista, Patricio De La Barra, radicado en Brasil, que nos contó cómo se está viviendo la situación allí.

“La situación es muy grave. Ya se había sufrido un problema similar en marzo cuando hubo un colapso tanto en el sistema sanitario como en el sistema funerario, hoy vuelve a ocurrir lo mismo y con mayor intensidad porque ahí es donde se está desarrollando más esta nueva cepa de Covid-19 que es un poco más rápida de contagio”, contó De La Barra y agregó: “El Ministro de Salud, Eduardo Pazuello, estuvo allí hace algunos días para intentar llevar auxilio por parte del gobierno central y descubrir qué es lo que estaba ocurriendo porque se quedaron hasta sin oxígeno para las condiciones mínimas de poder atender a la población de menores o recién nacidos que tuvieron que ser llevados hacia otros estados y ciudades para ser atendidos. Las personas con problemas de salud no tienen espacio en las unidades de terapia intensiva ni las mínimas condiciones para ofrecerles los primeros auxilios”.

Venezuela ofreció su ayuda a Manaos en medio de tanta desprolijidad por parte del gobierno central: “La empresa que estaba suministrando los cilindros de oxígeno para poder atender a las personas recurrió a una fábrica en Venezuela y recién ahora están llegando 107 mil metros cúbicos de oxígeno, lo que ayuda bastante pero aún así sigue siendo muy poco. Estamos pagando las consecuencias ya que Manaos fue una de las primeras ciudades que fue liberada y trató de volver a su vida normal reactivando la economía, hubo una serie de fiestas clandestinas y ahora son muchísimas las personas contagiadas a diario”, explicó el periodista.

Patricio De La Barra se refirió a cómo se empezaron a tomar las decisiones en Brasil al principio de la pandemia que repercutieron en este problema: “La Corte de Apelaciones Máxima determinó que los estados y municipios tienen autonomía y que el gobierno central no podía interferir en cualquier tipo de medida que ellos tomasen para contener esta pandemia. El gobierno central sólo aporta dinero, incluso se ha descubierto ahora que ese dinero fue desviado. La Secretaria de Salud, que estaba hasta el año pasado ahora está presa con una mafia que desviaba dinero, incluso de la compra de elementos necesarios para las unidades de atención. Ellos compraron con ese dinero una casa de venta de vinos. El gobierno central demoró mucho en reconocer lo que estaba sucediendo”.

Jair Bolsonaro, también es un tema aparte en esta historia: “Él todavía cree que la situación es controlable y no es tan grave como la que se está viviendo en estos momentos, no solamente en Manaos sino en otros departamentos y estados que están sufriendo. Bolsonaro va a lugares donde hay grandes multitudes, no utiliza el barbijo que es obligatorio y le están intentando hacer un impeachment por todo este desmanejo”, dijo el periodista y además dio una noticia positiva: “El domingo se regularizó el uso de las vacunas, hay 108 mil dosis para vacunar a gran parte de la población”.