Este 30 de marzo se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar cuyo objetivo es generar conciencia sobre la importancia de la enfermedad y dejar de lado los estigmas que existen alrededor de ella.

Vídeo | Día Mundial de la Bipolaridad: Señales de alarma y cómo tratarla

“Se caracteriza por fluctuaciones del estado de ánimo, donde podes pasar de estar depresivo a tener manía”, dijo la psiquiatra Valeria Greif, quien luego completó: “La manía se caracteriza por sentimientos de grandilocuencia o verborragia”. Además, la especialista afirmó que dicha enfermedad suele estar asociada a trastornos de alimentación y sueño.

Este trastorno no se puede prevenir pero es clave una detección temprana para tener un tratamiento más efectivo. “Hay diversas señales de alarma que pueden servir para que los trastornos no se desarrollen”, disparó Greif. Asimismo, la especialista dijo que el alcohol y las drogas empeoran los episodios de bipolaridad.

Covid-19: comenzaron los testeos arancelados y obligatorios para viajeros del exterior

El tratamiento suele ser una combinación entre psicofármacos y terapia psicológica. Parte de esta conmemoración es para que no se banalicen las enfermedades mentales y para que no se use el término bipolaridad como un chiste.