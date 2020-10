Dos días de paro docente en Capital: "El riesgo sigue siendo grande"

En el marco del paro de 48 horas que lanzó el gremio docente porteño contra el regreso a clases presenciales, RePerfilAr dialogó con Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys quien sostuvo que "todavía estamos atravesando una situación de pandemia que está lejos de ser controlada", y remarcó que "el riesgo sigue siendo grande".

"Todas las semanas vemos récord de números, por lo tanto, nos parece que acentuar la circulación del virus es algo que no es positivo para la sociedad", dijo y puntualizó que "los niños y niñas que vuelven a clases no es para trabajar con los contenidos, sino para la hacer actividades de revinculación". "Son dos cosas distintas", remarcó.

Además, advirtió que "las escuelas siguen sin estar preparadas para recibir a los alumnos". "Hicimos un sondeo y hemos tenido varios casos donde no se ha podido hacer el regreso porque el propio gobierno no había enviado los elementos necesarios para la prevención, es decir, que no son capaces de cumplir el protocolo que ellos mismos habían anunciado", reclamó.

Clases... ¿es una locura volver a las aulas?

En esa línea, contó que en dos semanas "ya hubo casos concretos de infección en las escuelas". "Nos parece que es una falta de responsabilidad enviar o fomentar el regreso a las actividades presenciales", reiteró.

Por último, al ser consultado sobre la deserción escolar, una de las principales consecuencias que sufrirán los niños y jóvenes tras no poder asistir a la escuela, Adaro sostuvo que significa una "preocupación" ya que "no se ha podido sostener en la medida de lo deseable un vínculo con los alumnos", sin embargo, señaló que la responsabilidad es de los gobiernos. "No han dispuesto de presupuesto de emergencia para que hoy cada alumno tenga su computadora, y la posibilidad de acceder a la conectividad para hacer el trabajo pedagógico", cerró.