Zunino: "Estamos en un momento bisagra con problemas urgentes y expectativas inciertas"

En un fin de semana largo con muchos trascendidos políticos calientes, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Edi Zunino, periodista y columnista del noticiero, quien habló sobre los dichos de Juan Grabois, el ataque de Chiche Duhalde al Gobierno de Alberto Fernández y los problemas estructurales del país.

“Con la pandemia, gobernara quien gobernara, no hay que medir la gestión con la misma vara que se haría normalmente. Aun así hay que aclarar que terminamos el año peor de lo que lo empezamos, habrá que ver cómo evoluciona la situación”, aseguró Zunino sobre la pobreza en el país, y luego completó: “La economía se complicó mucho y es muy difícil planificar las cosas. Estamos en un momento bisagra con problemas urgentes y expectativas inciertas, va a ser un diciembre caliente”.

Sobre la declaración de Chiche Duhalde, Zunino afirmó: “El sector tradicional del peronismo se está despegando de Alberto dado que el kirchnerismo tiene predicamento en el gobierno. En este momento hay 4 peronismos jugando activamente, 3 dentro del gobierno y uno del lado de Junto por el Cambio, hay que ver como evoluciona de cara a las elecciones”.

Finalmente, el periodista se refirió a los dichos de Juan Grabois en el programa de Net Tv, Corea del Centro: “Responde a un sector muy castigado de la sociedad argentina. Hoy la tensión está entre los que no quieren poner más y los que no tienen nada más para poner". En este sentido, añadió: "Grabois pide planes más extremos al gobierno y eso genera conflictividad. Yo no lo veo discutiendo y cediendo en alguna postura. No hace falta darse cuenta de que el problema central de la Argentina es la pobreza”.