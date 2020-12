Chiche Duhalde enfureció por el recorte a Larreta: "Son unos hijos de..."

Hilda "Chiche" González de Duhalde, ex senadora nacional, habló este domingo 6 de diciembre de 2020 sobre la actualidad política y económica del país y, entre otros temas, opinó sobre la quita de coparticipación del Gobierno a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Son unos hijos de p.., lo que están haciendo con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza”, consideró.

“¿Me deja que le diga lo que pienso? Es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de p... Lo que están haciendo con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza, porque lo hacen de la manera más descarada”. La esposa del ex presidente Eduardo Duhalde sostuvo además que “le gustaría ver al gobierno de Larreta defendiendo con mucha más fuerza lo que les corresponde”.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, “Chiche” calificó a la decisión del gobierno nacional como “un ataque feroz”. “No corresponde que lo hagan, pero se han empecinado, como siempre, el kirchnerismo sigue para adelante, nada los detiene”, dijo. En esa línea, agregó: “Por eso nunca fui kirchnerista. Me entusiasmé cuando llegó Alberto al poder porque creí que iba a hacer otra cosa y creí que iba a conducir el país. Hoy, terminado su año de mandato, la desilusión es atroz”, sostuvo la dirigente del partido Justicialista.

Eduardo Duhalde: "Alberto no está al 100% pero cree que sí lo está"

Consultada por los dichos del presidente Alberto Fernández en la UIA, respecto de que en su gestión la gente no tenía hambre, la ex legisladora consideró que “no está leyendo la realidad”. “Hay dos opciones: o miente descaradamente o no está leyendo la realidad por cosas que él sabrá. Como decíamos hace muchos años, le hacen el diario de Yrigoyen o miente descaradamente. Con los datos que no solamente da la UCA, sabemos que la canasta básica está hoy en 50 mil pesos. ¿Vos me podés decir cuánta gente gana 50 mil pesos? ¿Y una persona que gana 60 mil pesos dejó de ser pobre? Tampoco lo dejó, porque no puede sostener si tenía un auto, si tenía una prepaga o si quería mandar a su hijo a un colegio un poquito mejor”, analizó.

En su balance del primer año de Alberto Fernández como jefe de Estado, la referente social describió el 2020 como un año de “pésima gestión” y que, pese a la pandemia, se podrían haber hecho cosas que no se hicieron. “Lamentablemente la pandemia parecía que cubría como un telón, que hacía que no pudiéramos analizar la actuación del Gobierno, pero uno puede correr ese telón y ver que hay cosas que se podrían haber hecho”, dijo. Y sumó: “Creo que no ha sido este año un año de buena gestión. Diría que ha sido un año de pésima gestión del Gobierno, porque hubo muchas cosas que se podrían haber hecho y no se han hecho”.

Pobreza: alcanza a más de 20 millones de personas, el 44,2% de los argentinos

Respecto del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, González dijo estar a favor, opinó que es un tema “importante pero no de los más urgentes” y que en Argentina debería haber un plebiscito. “Lo mejor que podría pasar para la Argentina es que se hiciera un plebiscito y junto con las elecciones la gente lo votara. Entonces sabríamos verdaderamente qué piensan los argentinos y nos dejaríamos de ponerlo en el medio frente a tantos problemas urgentes e importantes. Este es un tema importante, pero no es de los más urgentes”, sostuvo.

Sobre la iniciativa, señaló: “A mí me gustaría que la ley fuera una ley parecida o igual a la uruguaya, que contempla la posibilidad de que cuando una mujer adulta va a pedir hacerse un aborto es atendida por un equipo interdisciplinario que la hace recapacitar sobre los motivos que la llevan y le dicen que vuelva dentro de tantos días. Y si sigue pensando lo mismo, actuaremos”, opinó.

Por último, Chiche se diferenció de los dirigentes oficialistas que defendieron a Amado Boudou mediante una solicitada en repudio a la Corte Suprema. “Eso es lo que ellos saben hacer, es su metodología. A mí me alegró que la Justicia haya actuado como ha actuado. Lo que no entiendo es porqué está en su casa. La verdad tiene que estar, como cualquier hijo de vecino que comete un delito, y sobre todo delitos de esta naturaleza, donde tiene que estar, que es en la cárcel”.

AG/MC