"Chiche" Duhalde: "En países serios ni Macri ni Cristina podrían haber sido presidentes"

Hilda "Chiche" Duhalde, ex senadora nacional, habló este martes 13 de octubre sobre la situación del país. Consideró que la crisis actual “es mucho más grave” que la del año 2001, y reclamó la necesidad de tener leyes anticorrupción: dijo que "en países serios" ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri "hubieran podido ser presidentes con las causas que tienen".

"Esto es mucho más grave, esta crisis es mucho más profunda" que la de 2001, expresó la ex legisladora en diálogo con Radio Rivadavia. “La decadencia en estos casi 20 años ha sido muy grande, no hay liderazgos. En aquel entonces hubo el aporte de los otros partidos, no solo de (Raúl) Alfonsín, sino del FrePaSo que ayudó a salir”, opinó.

A la vez, sostuvo que a la ya difícil situación económica se le sumó la pandemia, que “complejizó las cosas”. En ese contexto, analizó que "la primera parte de la cuarentena fue importante, pero después la prolongación fue un error", ya que trajo como consecuencia una "parálisis en la producción y el trabajo que en lo económico y en lo anímico está haciendo estragos en muchas familias".

Chiche Duhalde y los índices de pobreza: "Encima de pobres los convertimos en delincuentes"

Como crítica al Gobierno, Duhalde cuestionó que aún “no se muestre un plan". “Tener un plan es necesario y saber hacia dónde vamos es fundamental. no sé por qué les impide mostrarnos un plan. Hay temas que son importantes y urgentes”, y opinó además que el oficialismo debería abocarse a trabajar sobre esos temas.

En la entrevista radial, reveló además que su esposo, el ex presidente Eduardo Duhalde, ya no tiene diálogo con el mandatario Alberto Fernández. "Hablaba. Porque evidentemente (Fernández) ha dejado de escuchar estas cuestiones que sí hablaba: el tema productivo, el de votar las leyes de transparencia que son fundamentales", apuntó.

En su opinión, “en los países serios, ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri hubieran podido ser presidentes con las causas que tienen. Con muchísimo menos, no hubieran podido hacerlo", dijo al reclamar que desde el Frente de Todos impulsen leyes anticorrupción.

Duhalde, convencido de que no habrá elecciones 2021: "Argentina puede tener un golpe"

Por otro lado, respecto de las sucesivas manifestaciones contra el gobierno de Alberto Fernández -la última tuvo lugar en las calles el 12 de octubre- dijo que el jefe de Estado “tiene que escuchar los reclamos”: “Esta enorme cantidad de reclamos que vemos en la calle le deben estar diciendo al Presidente algo que tiene que escuchar. Es una lástima que no lo haga porque estamos perdiendo mucho tiempo y hay cosas que ya podría estar haciendo”. Entre esas cuestiones, mencionó que el Gobierno debería “achicar gastos” al reducir ministerios, y reordenar la distribución de los planes sociales.

Consultada sobre su posible participación en el Ministerio de Desarrollo Social, "Chiche" Duhalde afirmó que no colaboró con el ministro de esa cartera, Daniel Arroyo, porque "ha cedido los espacios a los pseudo movimientos sociales". "No había cómo ayudarlo, porque ya tenía las áreas comprendidas con los movimientos sociales y organizaciones, como Kolina. Mi creencia es que no podés ser un movimiento social y, a la vez, estar en el estado", finalizó la exsenadora.

A.G. CP