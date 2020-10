Tras el 12O, convocan para el 8N a otro banderazo contra el Gobierno

Luego de la convocatoria del lunes 12 de octubre para manifestarse contra el Gobierno, que tuvo como punto principal el Obelisco en la ciudad de Buenos Aires pero se replicó en otros puntos del país, en las redes sociales ya convocan a una nueva marcha para salir a las calles. Esta vez sería el próximo 8 de noviembre.

Con las consignas "por la libertad y por la república", contra las políticas del Gobierno y en rechazo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la red social Twitter los mensajes ya convocan a otra manifestación: "8N todos a la calle".

En muchos de los mensajes, cuestionan además las declaraciones del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, quien dijo hoy que quienes fueron parte de la protesta "están identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año”.

"Creemos en el derecho a manifestarse; es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad; no son la gente, no son todos, no son el pueblo; la Argentina es mucho más diversa", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Continental. Los dichos del ministro coordinador también fueron replicados por dirigentes de la oposición, que le cuestionaron haber minimizado la salida de la gente a las calles.

Waldo Wolff, diputado de Juntos por el Cambio, sostuvo que sus declaraciones “motivan la próxima marcha”. “Salió @SantiCafiero y dijo “Los argentinos que se manifestaron ayer no son ‘la gente’, no son ‘el pueblo” y de esa manera acaba de motivar la próxima marcha que será más grande que la de ayer. Buen día apátridas inhumanos”, tuiteó.

Fernando Iglesias, otro legislador de la oposición y crítico del kirchnerismo, escribió: “Los argentinos que se manifestaron ayer no son todos, dicen los funcionarios del @FrenteDeTodos”. “Que calientes se quedaron los muchachos peronistas con el banderazo! Menos mal que ahora tienen revancha con el 17 de octubre por zoom que están armando…”, ironizó en otra publicación al referirse a la intención del peronismo de evitar reunirse en las calles y hacer una manifestación virtual.

El exsecretario de Medios, Hernán Lombardi, opinó que “deberían escuchar y sentir la angustia de la gente”. “Enojarse y ofender a los que se movilizan es no entender el mensaje”, sumó.

Ambos diputados, al igual que Lombardi y la presidenta del PRO Patricia Bullrich, dieron el presente a las sucesivas convocatorias de los últimos meses, y compartieron fotos y videos de su participación en el 12O. Además, el expresidente Mauricio Macri dio su apoyo a lo que consideró “crecientes movilizaciones pacíficas” y destacó el “coraje y convicción” de quienes se sumaron.

