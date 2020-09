Duhalde dijo que "ve un permanente retroceso" en el país y que la gente "está muy mal"

Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación, volvió a hablar de la situación del país tras las declaraciones sobre un posible "golpe de Estado" que generaron polémica semanas atrás. Duhalde manifestó este lunes 14 de septiembre que ve a la Argentina en "un permanente retroceso" y que los dirigentes del país "son cabezas duras y no entienden que hay gente que está muy mal".

"Los argentinos estamos desesperanzados y nuestros dirigentes son tan cabezas duras que no entienden que una situación de pandemia como esta requiere que estemos todos juntos", dijo el ex jefe de Estado en diálogo con el programa Alguien Tiene que Decirlo, que condujo Alfredo Scoccimarro en reemplazo de Eduardo Feinmann quien se encuentra recuperándose de coronavirus.

Duhalde apuntó al "permanente retroceso de Argentina” y señaló: "Me tocó a mí durante la crisis de 2000 junto a Raúl Alfonsín, me tocó al asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1991, donde se cambió el paradigma y el que ganó gobernó y el que perdió también", dijo en la entrevista en Radio Rivadavia.

En esa línea, insistió en que los dirigentes políticos deben “capitalizar esa experiencia” y apostar al diálogo. "Me pregunto qué más dramático necesita pasar para que se den cuenta de eso. No capitalizar la experiencia ajena es una tontera de la dirigencia", dijo Duhalde, y contó que días atrás, por WhatsApp, le dijo al presidente Alberto Fernández que “hay que sentarse a dialogar".

En palabras del exgobernador bonaerense, la dirigencia política “tiene una incapacidad absoluta de entender el momento en que se vive”, y consideró que echar la culpa al otro de lo que pasa en el país “es una tontera", al tiempo que dijo que si los dirigentes "ponen caras de malos, estúpidos o peleadores no van a arreglar nunca nada".

En ese sentido, en relación a la crisis que atraviesa el país, agregó: "La culpa es de toda la dirigencia, por acción o por omisión. No es que es de uno o del otro. Si no se puede arreglar, seguiremos cayendo porque los países no tienen fondo".

Duhalde evaluó que la situación actual amerita "una gran coalición legislativa", debido a que "todos están convencidos que si no hacemos eso no queda Argentina para nadie". En ese marco, propuso que deben votarse leyes anticorrupción: "Donde uno toca sale pus. Hay que hacerlo. Lo que pasó no se puede modificar, pero para el futuro evitemos a los ladrones que vienen a quedarse con lo que es de todos", sentenció.