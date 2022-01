Estrés en pandemia: porqué las mujeres son las más afectadas

Llega un momento del año en el que se atraviesa por una etapa de agotamiento, denominado como "Burn Out", caracterizado por afectar mayoritariamente a las mujeres.

En diálogo con RePerfilAr, Cecilia Salas Gatti, psicóloga y directora Ejecutiva de Casaclub Baires, explicó que el estrés tiene tres fases: la alarma, la resistencia y el agotamiento. Este último es denominado como "Burn Out".

En esa línea, la especialista remarcó que esta última etapa del estrés laboral, se caracteriza por un estado anímico en el que uno "está agotado, cuesta concentrarse y mantener niveles atencionales". A su vez se originan "sentimientos negativos hacia compañeros de trabajo y superiores".

Este fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres, ya que les cuesta delegar y se hacen cargo de muchas tareas a la vez como consecuencia de la desigualdad laboral.

Ciclistas atropellados: piden cambiar de carátula a homicidio doloso

Al respecto, Salas Gatti manifestó que "las mujeres suelen delegar menos" por ser "conscientes de las cargas del otro". A la vez que "asumen tareas de cuidados".

No obstante, también se le adjudica al temor por las represalias que pueden recibir a nivel laboral. Asimismo, la psicóloga puntualizó que está atribuido al "síndrome de la impostora". Según explicó "es un sentimiento del cual muchas mujeres no pueden adueñarse de sus puestos laborales, por lo tanto predomina la sensación de que está ahí por suerte y no por el propio mérito profesional".

Para contrarrestar esta problemática, primero que nada es fundamental identificar los factores de estrés y los factores de riesgo para evitar una mayor gravedad del cuadro.