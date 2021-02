NiUNAMÁS: así fue la marcha de los familiares de victimas de femicidios

Noticias Relacionadas Instalarán en escuelas de la provincia medidores de carbono creados por expertos de la Universidad de Hurlingam

El asesinato de Úrsula Bahillo generó protestas exigiendo justicia en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Aunque las marchas no terminaron en esa ciudad, es que este miércoles 10 de febrero. cientos de familiares de mujeres víctimas de femicidio se reunieron en Plaza de Mayo con el lema #NIUNAMÁS, para exigir políticas efectivas y condenas ejemplares para los victimarios. En lo que va del año ya fueron contabilizados 44 femicidios.

RePerfilAr estuvo en el lugar y pudo conversar con los padres de las victimas. Alfredo Barrera, padre de la joven asesinada Carla Sigou, expresó: “Detrás de esas 44 chicas hay mamás, papás, hermanos, miles de personas que sufren a esa mujer. Entonces necesitamos que nos presten atención. Esto ya no son 44, es un país pidiendo que tomen cartas en el asunto”.

Por su parte, Mónica Ferreira, mamá de Araceli Fulles, aseguró: “Para mí es un dolor más grande porque todos los días tenemos una muerte o dos muertes por día”.

Con dolor, Marisa Rodríguez, madre de la joven asesinada Luna Ortiz sentenció: “ Le jure a mi hija el día que cerraron el cajón que iba hacerse justicia. Pero tenemos jueces que son incapaces”

El femicidio de Ursula Bahillo, apuñalada por su ex novio, Matías Ezequiel Martínez, en la localidad de Rojas, se sumó a esta triste lista. Y motivó a las familias a salir a pedir justicia. Alfredo Barrera, se refirió al caso: “Lo que le ocurrió a Úrsula es terrible. Es angustiante, porque era totalmente evitable". "Quedo a la vista de todos que las leyes no se cumplen, como la ley Micaela que no se está aplicando”, cerró.