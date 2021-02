El femicida de Úrsula la mató de 15 puñaladas: cuando quiso escapar la acuchilló en el torso y el cuello

Los primeros datos de la autopsia a Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex novio, dan cuenta de que la joven fue asesinada de al menos 15 puñaladas en la espalda, torso y cuello. Según consignó Télam, la Justicia sostuvo la imputación por femicidio con los agravantes de "alevosía" y "ensañamiento" para Matías Ezequiel Martínez (25) el exnovio de la joven, un policía bonaerense quien se encuentra detenido. Para la justicia, el asesino se aprovechó del estado de indefensión de la víctima y buscó deliberadamente aumentar su sufrimiento.

En base al resultado preliminar sobre cómo habría sido el momento de su muerte, se detalla que el ataque contra la joven comenzó por la espalda y que, cuando ella intentó escapar, el femicida la volvió a sujetar para apuñalarla en el torso y en el cuello.

De acuerdo a información del mencionado medio, la justicia de Paz de Rojas había ordenado el lunes, el día del femicidio y vía correo electrónico, que el municipio le otorgara el botón antipánico a Úrsula, pero nadie abrió el e-mail durante esa jornada y el dispositivo no le fue entregado a tiempo.

Si bien él tenía dispuesta una medida de restricción perimetral para impedir que se acercara a la joven, la incumplió, y se supo además que contaba con tres causas penales por violencia de género, una de ellas por otra víctima en la que estaba citado a juicio, y las restantes relativas a hechos cometidos contra Úrsula. Martínez, se estima, será indagado entre jueves y viernes por el fiscal de la causa, Sergio Terrón.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) detalló que desde septiembre de 2020, Martínez estaba con carpeta psiquiátrica, “aunque continuaba siendo parte de la fuerza pese a las causas anteriores y la elevación a juicio de una de ellas”.

Desde el organismo afirmaron: “El hecho de ser funcionario policial no puede soslayarse, porque tampoco es el primer caso que ocurre: la base de datos sobre uso letal de la fuerza policial, que construye la CPM sobre la provincia de Buenos Aires, muestra que en el período 2016-2019 fueron asesinadas 43 mujeres. De ese total 21 casos fueron femicidios; es decir que el 50% de las muertes de mujeres por uso letal policial fueron femicidios”, manifestaron.

Úrsula fue hallada el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 horas, asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Días antes, en diálogo con un amiga por WhatsApp, la joven le había contado que hacía siete meses que Matías Ezequiel Martínez le pegaba, y que siempre se calló porque él la tenía amenazada de muerte a ella y a su familia.

"Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo, amiga", escribió Úrsula en una conversación con su amiga Milagros. Tras recibir ese mensaje, el pasado 7 de febrero, la amiga le preguntó si Martínez le pegaba y la víctima le respondió: "Sí, amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

El último adiós a Úrsula

Los restos de la joven de 18 años, que fue asesinada el lunes 8 de febrero fueron despedidos este miércoles por la tarde en la ciudad de Rojas, con su población conmocionada por el femicidio. El cuerpo de la adolescente fue trasladado a primera hora de la tarde desde la morgue judicial de Junín, donde le realizaron la autopsia, hacia una casa velatoria de Rojas.

Al velatorio, que tuvo lugar en una sala de la casa de servicios fúnebres Solari Hermanos ubicada en General Alvear al 585, se permitió que ingresaran sus allegados en grupos, por las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. Muchos jóvenes se acercaron al lugar cuando se confirmó que los restos de Úrsula ya habían llegado a Rojas para el último adiós.

Asimismo, la familia dispuso que tras algunas horas de velatorio se realizara un servicio religioso en la iglesia principal de Rojas como paso previo al cortejo fúnebre hacia el cementerio, donde partieron pasadas las 18 horas.

Al salir del lugar, su madre, Patricia Nassutti, dijo ante la prensa: “Se fue un ángel al cielo y hoy es un mártir por haber derramado sangre. Matías Ezequiel Martínez, policía de la provincia de Buenos Aires, una persona asesina, violador”, “Soy un roble, no voy a caer porque quiero justicia. Gracias a todos”, finalizó.

