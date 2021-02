Bullrich se reunió con El Presto y en las redes ironizaron con "memes"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se reunió este miércoles 10 de febrero con el influencer liberal, Eduardo Prestofelippo, conocido como "El Presto", recordado también por amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese marco y mientras una de las espadas del "ala dura" de la oposición busca ampliar el espectro político de cara a las elecciones legislativas incluyendo a jóvenes libertarios, se tomaron fotografías juntos durante la reunión y Bullrich dejó un mensaje desde sus redes.

"Me alegra que haya jóvenes comunicadores que se animan a hablar y a manifestar sus ideas, sin ser políticamente correctos. La diversidad y el libre pensamiento hacen crecer a la democracia", tuiteó la ex ministra de Seguridad.

Sin embargo, la reacción en las redes también causó burlas y memes, ya que dentro de los espacios liberales, muchos han sido críticos de la gestión de Mauricio Macri. Tan así fue que El Presto fue tendencia en Argentina tras esa reunión.

Bullrich también remarcó que la alianza opositora Juntos por el Cambio tiene que presentar en las elecciones al "mejor equipo", aunque aclaró que "todavía no se habló" de las listas de candidatos.

Quién es El Presto

El Presto es el apodo de Eduardo Prestofelippo, director del portal Data 24 en Córdoba, acusado de haber amenazado de muerte a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue también promotor y orador de uno de los banderazos opositores contra el Gobierno en el Obelisco.

A El Presto lo acusaron ante la justicia porque dijo que Cristina Kirchner "no va a salir viva del estallido social": "Te queda poco tiempo", agregó en esa oportunidad. Junto a una foto de la expresidenta, en su cuenta de Twitter afirmó: “Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO".

Tuvo también otros mensajes muy violentos contra el oficialismo. “Che inútil Alberto Fernández... te están reclamando de todos los sectores. Yo que vos, me dejo de joder. Levanto el confinamiento y adelanto elecciones. Total, ya sabés que se van a ir escupiendo sangre POR SOBERBIOS y SORETES”, escribió días atrás.

“El kirchnerismo es una enfermedad mental”, agregó poco después.

