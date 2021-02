Hablaron las hermanas del asesino de Úrsula: “No lo defendemos, va a pagar por esto”

Las hermanas de Matías Ezequiel Martínez, el policía de la bonaerense acusado de matar a puñaladas a Úrsula Bahillo en la ciudad bonaerense de Rojas, se refirieron a cómo atraviesa la familia ante el trágico hecho y afirmaron que "hay dos familias destruidas". Sin embargo, fueron tajantes al manifestar su postura: "No lo defendemos, hizo algo muy grave y obviamente va a pagar por todo esto".

En diálogo con Telefe Noticias, ambas hablaron sobre la relación que tenían con su hermano y contaron compungidas cómo sobrelleva la familia esta situación. “Mi mamá está muy mal porque, a pesar de todo, es su hijo. Yo quiero que la gente entienda que hay dos familias destruidas. Obviamente peor [lo está pasando] la mamá de Úrsula y su familia”, remarcó una de ellas.

Las jóvenes explicaron que Martínez hizo un tratamiento psicológico y que la familia intentó ayudarlo. “Lo único que tenemos para decir es que lo sentimos mucho. Nosotras también la estamos pasando muy mal. No lo defendemos, hizo algo muy grave y obviamente va a pagar por todo esto”, dijeron angustiadas.

Las claves del femicidio que conmociona al país

Por otro lado, admitieron que tenían conocimiento acerca de la denuncia que la joven había realizado contra su hermano, pero que no sabían de los golpes. “Decían que le pegaba adelante nuestro. No sé de dónde sacaron eso”, dijeron.

“Necesitamos que entiendan que no lo estamos defendiendo, es algo indefendible. Mató a una chica, mató a Úrsula. Pero no hablen de cosas que no pasaron, como por ejemplo que lo apoyamos. Jamás le levantó la mano adelante de nosotros”, concluyeron.

El femicidio

La noche del lunes 8 de febrero, Martínez llevó a Bahilló a una zona de características rurales con la presunta intención de reconciliarse con su entonces pareja. Mientras transitaban la ruta provincial 31, el oficial de policía se desvió del trayecto estipulado y condujo por un camino rural a la altura de la Escuela Primaria 13, del paraje Guido Spano.

El mensaje que Úrsula Bahillo le mandó a su amiga antes de ser asesinada

Fue allí donde Martínez llevó a cabo el asesinato de Bahillo, propinándole un total de 30 puñaladas. Tras cometer el femicidio, intentó quitarse la vida sin éxito, motivo por el cual se lo pudo ver con algunos cortes superficiales al momento de su captura.

La víctima había denunciado a Martinez en reiteradas ocasiones por violencia de género. Asimismo, contaba con una restricción perimetral en su contra.

