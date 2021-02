Piedrazos, golpizas y confusión en la marcha por el femicidio de Úrsula Bahillo

En la manifestación de este martes 9 de febrero por el femicidio de Úrsula Bahillo, en la ciudad de Rojas, hubo piedras, corridas y golpes entre los asistentes. Pasadas las 20 horas, los manifestantes comenzaron a perseguir a uno de los asistentes, a quien acusaron de estar generando disturbios en la marcha.

Los incidentes se generaron cerca de la comisaría con la discusión de la mayoría de los manifestantes con dos jóvenes, uno de los cuales fue perseguido, alcanzado y golpeado, mientras que en las calles había nula presencia policial.

Desde que la policía halló el cuerpo de la joven, de 19 años, en una zona rural de Guido Spano, la tensión fue en aumento en la ciudad de Rojas. En la noche del lunes, los vecinos se movilizaron para denunciar los hechos y en pedido de justicia por Úrsula.

Durante la protesta frente de la comisaría de la localidad, algunos de los asistentes atacaron la sede policial a piedrazos y ladrillazos y se enfrentaron con los agentes, quienes dispararon balas de goma y tiraron gases lacrimógenos. En estos incidentes, una joven recibió una bala de goma en su rostro: el video del momento fue grabado y compartido en Twitter, donde se acusó a la policía de abuso de autoridad.

El mensaje que Úrsula Bahillo le mandó a su amiga antes de ser asesinada

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue hasta el lugar por pedido de la mamá de Úrsula en horas de la tarde de este martes 9 de febrero. Allí, el funcionario mantuvo una reunión en su domicilio. "El doctor Sergio y su secretario nos dieron una mano muy importante, una palabra de aliento. Lo quieran o no algunos medios, le voy a decir que mi hija va a descansar en paz. Confío ciegamente en Sergio Berni", dijo la madre de la víctima, Patricia Nassutti, abrazada al ministro, al salir de una reunión con el funcionario.

"El policía no estaba cumpliendo ninguna función, estaba apartado, no tenía su arma reglamentaria. Sí me comprometí a que su carpeta psiquiátrica no sea motivo de inimputabilidad. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer", dijo el funcionario por su parte. Mientras hablaba, las amigas de la víctima criticaban a Berni con cánticos: "¿Dónde está Berni?", "¿Dónde están los policías que nos iban a cuidar?"

El juez, según dijo Berni, había dado la orden días atrás para que se tramitara un botón antipático para Úrsula. "No estamos todas, falta Úrsula", "Martínez Asesino", "Justicia por Úrsula", "Ni una menos", fueron las frases en la mayoría de pancartas que las jóvenes llevaron a la marcha con fotos de la víctima.

Tras el femicidio de Úrsula Bahillo, Berni se reunió con la madre de la víctima

Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, está acusado de matar a puñaladas a su exnovia Úrsula Bahillo, de 19 años. El joven, que se autolesionó luego del femicidio, es oficial de la policía bonaerense y estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre de 2020.

Martínez se desempeña en un Destacamento de San Nicolás, y quedó a disposición de la justicia como acusado de "homicidio calificado por violencia de género", delito que prevé prisión perpetua. El acusado de femicidio tenía antecedentes de violencia y denuncias de una de sus exparejas. En las últimas horas, el hombre fue trasladado al hospital de Pergamino, donde permanece internado y detenido, a la espera de que lo citen a indagatoria.

Este martes se conoció que, horas antes de su femicidio, la joven le había contado a una de sus amigas que hacía siete meses que Matías Ezequiel Martínez le pegaba, y que siempre se calló porque él la tenía amenazada de muerte a ella y a su familia. "Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga", escribió Úrsula en una conversación con su amiga Milagros a través de Whatsapp.

Tras recibir ese mensaje el pasado 7 de febrero, la amiga le preguntó si Martínez le pegaba y la víctima le respondió: "Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

