Fin de año: cómo afecta la pirotecnia a las mascotas

Llegan las fiestas de navidad y año nuevo, y las principales complicaciones que la pirotecnia genera en las mascotas está relacionada con su audición. Ante un cambio atmosférico, el olor a tierra mojada, tanto el perro como el gato lo pueden percibir 6 horas antes de la tormenta.

Por eso, el uso de pirotecnia que parece de forma sorpresiva afecta al animal en su comportamiento. “Producen miedo y después pánico. Una vez que tenemos pánico aparece el descontrol que puede dañar a la propia mascota o también a terceros“, aseguró el veterinario Juan Enrique Romero.

Para modificar estas conductas lo mejor es consultar a un veterinario unos meses antes de las fiestas y no automedicar al animal. “En el perro el primer consejo es no sobreactuar la angustia, no hay que abrazarlo ni tenerlo a upa porque el perro lo percibe. Hay que ser medido a la hora de mostrar protección”, añadió el experto.

Fin de año: cuánto tarda en eliminarse el alcohol en sangre

“Hay que hacer stretching, acondicionando un lugar seguro para que la mascota se sienta segura”, completó. Si no nos encontramos en el domicilio, lo mejor es encerrar a los animales en espacios seguros.