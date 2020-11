Florencia Cahn sobre una segunda ola: "No estamos eximidos de lo que pasa en Europa"

Luego del anuncio presidencial que anuncia el cambio de etapa que termina con el aislamiento social para pasar a una faceta de distanciamiento social en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el equipo de RePerfilAr se comunicó con la infectóloga Florencia Cahn para saber todo sobre esta nueva etapa, el rebrote en Europa y la eventual vacuna.

“No estamos eximidos de lo que está pasando en Europa con la segunda ola, no es inevitable pero puede suceder”, aseguró la especialista, quien luego completó: “No hay que confiarse y bajar los brazos, hay que seguir con los cuidados”.

Sobre el distanciamiento social anunciado por el presidente, Cahn afirmó que “esta nueva etapa no significa el fin de la pandemia” sino que hay más actividades permitidas. “En el AMBA tuvimos una cuarentena estricta durante un mes y medio y luego se fueron agregando actividades, esto es igual”, completó la epidemióloga.

Pérez Millán, el pueblo que quedó aislado por el coronavirus

Luego, la especialista se refirió a la vuelta a clases: “Las decisiones se tienen que tomar en función de la situación epidemiológica de las diferentes zonas y departamentos. No podemos hablar de la vuelta a clases en el país en general”.

Finalmente, Cahn aseguró que no le gusta poner fechas en cuanto a una vacuna para no “generar falsas expectativas” y concluyó afirmando que “hasta que no esté finalizada la fase 3 de prueba, no hay ninguna certeza”.