Florencia Salort, ginecóloga y sexóloga: "Lo importante es elegir con quién estamos"

Florencia Ballarino y Jairo Straccia

En diálogo con RePerfilAr, la Doctora Florencia Salort, ginecóloga y sexóloga remarcó que “esta es una etapa hermosa en donde tenemos la oportunidad de que participen otras cosas, no solamente lo sexual".

Las relaciones personales han sufrido cambios y distanciamientos durante estos seis meses de cuarentena. En medio de los contagios del covid-19, las personas deben tomar más precaución a la hora de tener relaciones sexuales. “Cuando uno acepta una relación sexual, en esta etapa de coronavirus, sabe que se está exponiendo a un riesgo”, remarcó la doctora Salort.

"Es muy difícil hacer todas las posiciones que nos aconsejan para estar boca a boca. La realidad es que en contacto estrecho vamos a estar. Es muy difícil decir 'hace todo esto que no te vas a contagiar'",aseguró la ginecóloga. Y añadió que, "lo importante es elegir con quién nos vamos a acostar. Hacer como un mini interrogatorio".

En el contexto de la pandemia, la sexóloga recomienda conocer bien a la persona con la que se va a intimar, ya que “lo más seguro es no tener sexo” y aún tomando precauciones no se puede asegurar que no habrá contagio de covid. Además, la doctora dijo que “todavía no se sabe cuán infeccioso es el virus por semen y que se debería usar siempre preservativos”.

Florencia Salort también expresó que “no es lo mismo que podamos tener un contacto estrecho con una persona en una habitación con todo cerrado que hacerlo al aire libre. Son recomendaciones que se van adaptando” al covid.