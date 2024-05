Guerra en Medio Oriente: rechazo mundial por el ataque israelí a un campo de refugiados que dejó 50 muertos y 250 heridos

Un bombardeo israelí contra un campo de refugiados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza dejó unos 50 muertos y 250 heridos. No tardaron las condenas de Egipto, Jordania, Kuwait y de Catar que actúa como mediador junto a Estados Unidos y El Cairo para lograr una tregua en el conflicto y la liberación de los rehenes. Advirtió que este episodio podría "obstaculizar"; esas negociaciones.

Los israelíes señalaron que sus aviones alcanzaron "una instalación de Hamás en Rafah". Murieron dos altos cargos del grupo islamista en Cisjordania ocupada. Tras el bombardeo, Hamás llamó a los palestinos a "levantarse y marchar"; contra la "masacre" del ejército israelí.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primer ministro Netanyahu, afirmó que el mortal bombardeo fue un "accidente trágico", y que su gobierno está "investigando". En esa línea Avi Hyman, portavoz del gobierno hebreo señaló que "se persigue a esa facción islamista y limitar las víctimas civiles".

La embestida se produjo después de que el brazo armado de Hamas dispara cohetes contra Tel Aviv y otras zonas.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que estaba "horrorizado", por el ataque. Al igual que otros cancilleres del bloque, pidió "que se acate la orden de la Corte Internacional de Justicia que ordenó el a Israel detener de inmediato su ofensiva sobre Rafah".

El argentino Luis Moreno Ocampo opinó que "Israel está rompiendo unos límites legales muy fuertes”. El ex fiscal de la Corte Penal Internacional advirtió que "la guerra no resuelve el terrorismo sino que genera más terrorismo". Y subrayó que "la guerra produce revancha, la Justicia no".