Heladerías en crisis: las ventas cayeron un 30%

A pesar de la llegada del calor, y las altas temperaturas típicas del verano, las heladerías no repuntan y están hundidas en una crisis muy profunda con precios de hasta mil pesos por kilo.

La pandemia económica alcanzó a las heladerías porteñas que se vieron obligadas a aumentar sus precios. En las cadenas Premium el kilo ronda los mil pesos, mientras que las artesanales tienen más compasión.

“En realidad deberíamos estar un 20, 25 por ciento más caro, pero también sabemos que hay una realidad y situación de la gente en el tema del consumo, entonces tratamos de ir tranquilos también sabiendo que hay un futuro con incertidumbre”, dice Gabriel Famá, Presidente de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

Por su parte, Juan Andrés Scannapieco, dueño de "Scannapieco", sostuvo: “Para ganar lo que se ganaba hace tres años tendría que costar mil 300, mil 400 pesos. Nosotros hoy lo aumentamos a 800 pesos el kilo”.

La caída de la circulación de la gente y los aumentos de la materia prima para producir hicieron más profunda una crisis que comenzó hace dos años. “En la situación actual hemos tenido muchísimos aumentos de precios de materia prima. En realidad a través del tiempo, ya en pandemia hemos tenido muchísimo aumentos de muchos costos. Uno de ellos tiene que ver con coberturas de chocolate, las nueces de las almendras, los frutos secos, en estos momentos algunas frutas naturales han aumentado bastante”, contó Famá.

“La situación no es la de hace dos años, bajó mucho el porcentaje de venta y por ende yo retuve no aumentar el helado por prácticamente un año. Lo acabo de aumentar ahora un 10 por ciento y la última vez que lo aumenté fue en febrero del año pasado. Efectivamente a nosotros nos bajó un 30, 40 por ciento sobre un 100, la venta. Al no aumentar el helado, lo que hicimos es incrementar mayor cantidad de clientes, menos ganancia por cada cliente, pero compensamos más o menos así la balanza”, dijo Scannapieco.

Además, el presidente de la AFADHYA, expresó: “La merma que hay de venta de helados tiene que ver específicamente con la pandemia, con la menor cantidad de horas abierto, teniendo en cuenta que a la noche no hay gente".

Aunque la decadencia se grafica en una caída del 30 por ciento de las ventas, hay un costado positivo: a diferencia de lo sucedido en otros rubros, ninguna heladería cerró por la economía.