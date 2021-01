Iara Silvestre: "Hay un conflicto de un derecho con un interés estatal"

Se habla mucho de la vacuna contra el coronavirus y el resto del calendario de cumplimiento obligatorio y poco de los movimientos anti- vacunas. Se conoció el fallo del juez Juan José Baric, de Santa Rosa en La Pampa, donde rechazó una cautelar impuesta por un movimiento que pedía que se declarara inconstitucional la ley 27.491, que promueve el cumplimiento obligatorio del calendario de vacunación y cualquier otro tipo de enfermedad prevenible a través de una inmunización por vacuna. Por eso RePerfilAr se comunicó con Iara Jésica Silvestre, Fiscal Federal de Santa Rosa, quien actuó en el caso.

“Ellos lo que pedían era que no les fuera aplicable la ley porque consideran que el Estado no puede obligar a vacunarse. El núcleo central de los argumentos se refiere a la vacuna contra la Covid-19, ellos pretenden que no se vea incluida de ninguna manera en el calendario nacional de vacunación, por lo tanto, no se puede compulsivamente vacunarlos. Observo un conflicto de un derecho con un interés estatal en la medida en que la vacuna contra el coronavirus al día de hoy es voluntaria”, explicó Silvestre. Por otro lado, la Fiscal Federal expresó que: “Los jueces no pueden declarar de manera general sin un caso concreto la inconstitucionalidad de una ley, porque estarían subrogándose al legislador en la función específica que la Constitución ha atribuido a cada uno de los poderes del Estado”.