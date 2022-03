Rumores de renuncias y distanciamiento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Un día reconfortante para el presidente Alberto Fernández. Es que finalmente el board del FMI aprobó el acuerdo y por ello la semana que viene llegarán al país 10 mil millones de dólares.

Esto fue motivo de festejo en Casa Rosada pero, a pesar de ello, siguen las internas en el Gobierno. Las expresiones en el acto de ayer de Máximo Kirchner y referentes de La Cámpora dificultan la unidad.

No obstante, desde el Gobierno afirman que no forzarán ningún tipo de ruptura y siguen sosteniendo que la lapicera la tiene Alberto y no van a aceptar los pedidos de renuncia que se acercan desde el kirchnerismo.

Desde el kirchnerismo dicen que no saben para qué quieren unidad si no hay un objetivo en común. Es por esto que hubo rumores acerca de renuncias en el día de hoy, cosa que no ocurrió.

Finalmente, la relación entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner está rota, por lo que se complica lo que se viene en los próximos meses.