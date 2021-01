Laura Lewin: "La educación no es importante en la Argentina"

Nadie sabe qué pasará con el comienzo de las clases presenciales debido al aumento de casos de Covid-19. Por un lado está la vacunación a los docentes que va a tomarse su tiempo para poder vacunarlos a todos y por otro lado la eterna grieta que empuja hacia un lado y el otro de sí es o no recomendable abrir las escuelas justo ahora. RePerfilAr se comunicó con Laura Lewin, especialista en Educación, que dio su punto de vista: “Hay que tomar decisiones y ver qué es lo que se va a hacer en cuatro semanas. La revista de medicina Pediatrics (una de las más importantes del mundo) dijo que cuando uno respeta las normas básicas que tienen que ver con el distanciamiento, el uso de tapaboca y lavarse las manos, los riesgos de contagio en las escuelas son mínimos”, contó Lewin.

La especialista en Educación resalta que es necesario que los chicos vuelvan a los establecimientos: “Todos sabemos la importancia de los vínculos. Una combinación entre lo presencial y lo virtual también se puede pensar, pero para eso no podemos olvidarnos de lo que pasó en el 2020 en donde millones de chicos se quedaron fuera del sistema educativo por no tener conectividad o por no tener dispositivos móviles. Educación y salud tienen que caminar de la mano”, expresó.

Teniendo en cuenta una posible combinación entre lo presencial y lo virtual, lo cual generaría un problema con los docentes que tendrían doble trabajo, además de que el sindicato plantea que hay muchas escuelas que no están en condiciones sanitarias para recibir a los alumnos, Laura Lewin manifestó: “Es una negligencia absoluta volver a pensar en los mismos problemas que teníamos en 2020. Un año para que se resolvieran cuestiones de conectividad, de dispositivos móviles, de tener los recursos necesarios en las escuelas. La educación no es importante en la Argentina porque si realmente lo fuera ya se hubieran tomado un montón de decisiones para que los chicos en marzo vuelvan a la escuela”.