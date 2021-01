Marcelo Di Ciano: "La emisión monetaria no soluciona la crisis económica"

Alberto Fernández hizo eco de unas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en las que dice que hay que reformular el sistema de salud y se habla de una estatización del sistema de salud en Argentina, algo que luego el presidente Fernández negó. Lo que no negó fue que quiere reducir la suba de tarifas y en esto tiene algo que ver con lo que había dicho en su momento CFK de alinear salarios, jubilaciones, con alimentos y tarifas. Reperfilar se comunicó con el economista Marcelo Di Ciano para reflexionar, en este contexto de emergencia sanitaria, si alguna de estas decisiones es razonable para controlar la inflación o si puede llegar a generar problemas mayores en el futuro.

“El problema del sistema de salud en Argentina no viene de ahora, viene de hace muchos años. En 2018, 200 mil personas pidieron la baja de las prepagas por diferentes motivos. Algunos porque se quedaron sin trabajo, otros porque conservando su trabajo no lo podían pagar. Estatizar el sistema de salud no está mal, el tema es que tiene que haber un presupuesto adecuado para eso”, dijo Di Ciano.

Alberto Fernández: "Hay un problema estructural en el sistema de salud que hay que revisar"

Con respecto a una posible retención de tarifas, el economista afirmó que: “El problema acá es la inflación” y explicó que: “La emisión monetaria del 2020 fue de miles de millones de pesos, lo cual hace que influya en el tiempo en un proceso inflacionario. El motivo de la emisión monetaria fue producto también de una pandemia que fue un problema mundial, entonces se justifica una emisión. Lo que pasa es que tiene que tener un fin y tiene que ser en un período determinado, no puede ser infinita, no puede ser la solución al problema de la crisis económica”.

Asimismo, los rumores de que la emisión monetaria permite licuar los costos del Estado, licuando los salarios en términos reales, pero a la vez también licuando los salarios internos reales del sector privado; Marcelo Di Ciano opinó que “licuar salarios no es una solución”, sino que: “El problema es por qué motivo hay una emisión, si es para bajar los sueldos, ese no es el objetivo de ningún gobierno del mundo. El objetivo es que la gente pueda estar mejor, no que esté peor”.